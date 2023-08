Pensione, se vuoi avere un aumento fai così: domanda INPS e assegno mai visto

La pensione non è sufficiente? Puoi avere un aumento se segui le istruzioni e dimostri di avere i requisiti necessari.

Aumentare l’assegno mensile per i pensionati è possibile ma solo in alcuni casi specifici e con particolari situazioni e requisiti. Ecco quali sono e come fare richiesta all’INPS.

Aumento pensione INPS, come funziona

L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) offre la possibilità ai pensionati di accedere a un aumento mensile compreso tra 336 a 655 euro, che può rappresentare un sostegno finanziario significativo per garantire una maggiore sicurezza economica in pensione. Vediamo quali sono i criteri e i requisiti necessari per beneficiare di questo aumento pensionistico, nonché il processo per presentare la richiesta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Quali sono i requisiti? Per poter beneficiare di un aumento di pensione, è necessario soddisfare alcuni requisiti obbligatori. Innanzitutto, bisogna essere titolari di un’assegno pensionistico già in corso. Non è possibile presentare la richiesta per ottenere l’aumento se non si è attualmente pensionati.

In secondo luogo, è fondamentale che il pensionato sia in possesso di un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità. Questo è un documento che attesta il reddito e la situazione economica del richiedente, ed è rilasciato su base annuale.

Infine, bisogna ricadere all’interno di una delle seguenti categorie:

Pensonati sopra i 65 anni con un reddito ISEE inferiore a una certa soglia stabilita dall’INPS.

Pensonati che hanno a carico figli minori o con disabilità.

Pensonati con particolari condizioni di salute che rendono necessaria l’assistenza di un caregiver a tempo pieno.

Come presentare la domanda all’INPS: Presentare la domanda per ottenere l’aumento di pensione all’INPS è un processo relativamente semplice. È possibile farlo online, attraverso il sito ufficiale dell’INPS, oppure recandosi di persona presso un qualunque patronato convenzionato.

Nella domanda, il richiedente dovrà fornire le informazioni personali, includendo dati anagrafici, numero di conto corrente bancario su cui ricevere l’assegno aumentato, e la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici per l’aumento richiesto.

È importante assicurarsi di caricare tutti i documenti richiesti correttamente, come il certificato ISEE e altri eventuale documentazioni medica o legale. In caso di domande o dubbi, è possibile contattare il call center dell’INPS o richiedere supporto presso un patronato.

L’opportunità di ottenere un aumento di pensione tra 336 a 655 euro mensili può rappresentare un sollievo finanziario significativo per molti pensionati. Grazie ai requisiti specifici stabiliti dall’INPS, è possibile accedere a questo beneficio e migliorare la propria situazione economica in pensione. Ricordate di raccogliere tutta la documentazione richiesta e seguire attentamente le istruzioni per presentare la domanda correttamente. Non esitate a sfruttare questa opportunità offerta dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per garantire una maggiore stabilità finanziaria nella terza età.