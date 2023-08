Vuoi andare in pensione ma ti mancano ancora cinque anni? Puoi richiederla subito

Mancano solo 5 anni alla pensione e la voglia di smettere di lavorare prima del previsto comincia a farsi sentire? Fai così e anticipa i tempi.

Se ti mancano pochi anni alla pensione puoi richiederla in anticipo valutando l’opzione del riscatto dei contributi. Ma quanto costa effettivamente questa scelta?.

Vai in pensione con 5 anni di anticipo, ecco come fare e quanto costa

Il riscatto dei contributi prevede la possibilità di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro, pagando una somma per coprire i contributi mancanti ai fini pensionistici. Questo strumento può essere una soluzione interessante per chi desidera godersi il meritato riposo prima del previsto, ma è bene fare le giuste valutazioni e considerare attentamente tutti gli aspetti in gioco.

Prima di tutto, è essenziale conoscere le regole specifiche del tuo sistema pensionistico. In Italia, ad esempio, i riscatti sono possibili solo per determinate situazioni e non per tutti i lavoratori. È consigliabile quindi verificare quali sono i requisiti richiesti e se sei effettivamente in grado di aderire a questa opzione.

Una volta confermata la possibilità di riscattare i contributi, bisogna valutare il costo dell’operazione. Questo dipenderà da vari fattori, come ad esempio l’importo dei contributi mancanti e l’età in cui si effettua il riscatto. Inoltre, è importante considerare i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta.

Da un lato, smettere di lavorare anticipatamente potrebbe significare godersi più tempo libero e dedicarsi a piaceri e passioni personali. Dall’altro, è bene valutare le conseguenze finanziarie di questa decisione. Il riscatto dei contributi comporta una perdita economica, poiché si è tenuti a versare una somma forfettaria per coprire l’intera quota mancante. Bisogna quindi analizzare attentamente il proprio bilancio e verificare se è possibile sostenere questo tipo di spesa senza compromettere la propria situazione economica presente e futura.

Inoltre, bisogna considerare che la pensione anticipata comporta un importo mensile inferiore rispetto a quella che si riceverebbe se si aspettasse l’età prevista per il pensionamento. Questo è un fattore importante da tenere in considerazione in quanto potrebbe incidere sul proprio tenore di vita una volta che si sarà smesso di lavorare.

Infine, è bene consultare un consulente finanziario o uno specialista del settore previdenziale per valutare attentamente tutte le implicazioni di questa scelta e ottenere un quadro completo delle conseguenze del riscatto contributi. Questo tipo di professionista potrà fornire informazioni specifiche e consigli personalizzati, aiutandoti a prendere una decisione oculata e informata su tutte le opzioni possibili.