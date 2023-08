Agevolazioni e sconti per i pensionati, a cosa ha diritto chi ha compiuto 65 anni | Un mondo nuovo

Sono diverse le agevolazioni e gli sconti che vengono riconosciuti ai cittadini ultrasessantacinquenni. Scopriamo quali sono i benefici a loro riservati e come richiederli.

Secondo i dati dell’Osservatorio Pensioni INPS, quasi il 70 per cento dei pensionati percepisce una pensione inferiore a mille euro. Importi, piuttosto bassi, considerata la recente impennata dei costi della vita. Per questo motivo, ogni tipo di aiuto ai cittadini più in là con l’età e con redditi piuttosto bassi, può contribuire a migliorare la qualità della loro vita.

Fortunatamente, sono previste diverse agevolazioni e sconti per gli over 65 che possono trasformarsi in un valido sostegno economico per chi si trova in difficoltà.

Gli ultrasessantacinquenni possono, ad esempio, usufruire di riduzioni o esenzioni sul ticket sanitario, sui trasporti, possono beneficiare di sconti per cinema e musei e così via. Nelle prossime righe scopriamo quali sono le migliori opportunità di risparmio previste per gli ultrasessantacinquenni.

Over 65: quali sono le agevolazioni che è possibile richiedere

Come abbiamo anticipato, sono diverse le opportunità di risparmio che vengono riconosciute ai cittadini con più di 65 anni di età. Ad esempio, per i più anziani sono previste agevolazioni per risparmiare sul trasporto pubblico, oltre che per cinema e musei. Tra le agevolazioni più interessanti, lo sconto sulle bollette della luce e del gas. Per ottenere il bonus bollette è, però, necessario avere un valore ISEE pari o inferiore a 15 mila euro. In questo caso, lo sconto sarà applicato automaticamente in fattura e non occorre presentare alcuna domanda. Anche per la TARI è possibile ottenere una riduzione in base all’età e al valore ISEE, ma ogni Comune, in base ai propri fondi definisce a quanto ammonta l’importo ridotto.

Per gli anziani che hanno superato i 65 anni di età è prevista anche la possibilità di usufruire della carta acquisti, a patto che, rispettino i requisiti di reddito previsti. In questo caso, lo Stato riconosce 80 euro ogni due mesi, fino ad un totale complessivo di 480 euro all’anno, ma è necessario avere un ISEE sotto i 7.120,39 euro. I pensionati possono anche usufruire di una notevole riduzione sul costo dei bollettini postali e per chi ha un’età superiore a 75 anni ed ha un reddito annuo lordo pari o inferiore a 8 mila euro è previsto anche l’esonero dal pagamento del Canone Rai.

Infine, un’interessante opportunità concessa in particolare ai pensionati INPS, è la possibilità di richiedere un prestito in convenzione con l’Ente Previdenziale. Per richiedere un prestito INPS basta recarsi presso gli intermediari finanziari aderenti all’agevolazione e può essere rimborsato, con rate che non saranno mai superiori al 20 per cento del valore della propria pensione, con addebito diretto sul cedolino.