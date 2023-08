Vince al Turista per sempre e cambia radicalmente vita: dove si è palesata la dea bendata

Vincere al Turista per sempre garantisce una svolta radicale visto l’ingente premio che mette in ballo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della curiosa vicenda

Ci pensi se vincessi al Turista per sempre? Una frase pronunciata milioni di volte dinanzi ai propri amici e parenti. Eppure nonostante sia quasi una chimera, a qualcuno molto di rado succede. E proprio in questi giorni sta circolando la notizia di un biglietto fortunato che a fronte di un costo di appena 5 euro ha rivoluzionato l’esistenza del fortunato vincitore.

Nello specifico si tratta del tagliando “New Turista per sempre” che permette di vincere fino a 50.000 euro per quanto concerne i giochi classici. Inoltre, ha in serbo anche delle clamorose opportunità come quella capitata al protagonista di questa straordinaria storia.

Vittoria al Turista per sempre: dov’è avvenuta e a quanto ammonta la vincita

Ad onor del vero non si sa chi sia, visto che come accade spesso quando ci sono grandi vincite l’identità della persona rimane nascosta. D’altronde soprattutto nei piccoli centri è fondamentale agire con la massima cautela onde evitare troppi occhi indiscreti addosso.

In pratica il soggetto in questione ha trovato 2 volte la scritta “Turista per sempre” all’interno dell’area “I tuoi numeri” e nello specifico ha ottenuto 300.000 euro subito a cui si aggiungono 6.000 euro al mese per 20 anni ed un bonus finale di 100.000 euro per un totale di 1.936.849 euro.

Il tutto è avvenuto a Perugia dove il prescelto dalla dea bendata ha vinto il premio di quasi 2 milioni di euro. Una cifra che gli consentirà anche di poter lasciare il lavoro e di lasciarsi andare a qualche investimento personale e remunerativo. D’altronde quando si ha una fortuna del genere bisogna saperla ottimizzare.

Ovviamente come è giusto che sia è bene concedersi anche qualche sfizio e coronare qualche sogno che prima del lieto evento sembrava irrealizzabile. Ma con un po’ di lungimiranza si può far fruttare alla grande questo capitale e magari sistemare anche le generazioni future. Ovviamente è bene sempre ribadirlo, si tratta di un caso più unico che raro, che capita così in maniera inaspettata. Non è un momento da inseguire per tutta la vita con la speranza che prima o poi accada.

Si tratta di un gioco e come tale va interpretato. Acquistare qualche tagliando ogni tanto per tentare la fortuna è più che lecito, ma perseverare e sfociare nella ludopatia è sintomo che la situazione sta clamorosamente sfuggendo di mano. Per questo è sempre bene fare attenzione.