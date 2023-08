Bonus energia, un aiuto concreto per pagare le bollette: richiedilo subito

Le bollette continuano a salite e le famiglie faticano ad arrivare a fine mese, ecco il bonus energia che aiuta chi ha i requisiti.

Il rincaro dei prezzi comprende anche i consumi energetici che spaventano milioni di italiani per i rialzi esorbitanti che sono presenti in ogni regione d’Italia. Luce e gas sono aumentati e i lavoratori fanno fatica a far quadrare il bilancio familiare. Ora la soluzione c’è, di cosa si tratta?

Bonus energia, chi può richiederlo e dove fare domanda

Sono molte le famiglie e non solo, che si lamentano dei costi energetici in continuo aumento mentre gli stipendi restano sempre uguali. Ma come fare per riuscire a sbarcare il lunario senza ritardare i pagamenti e incorrere in more e stacco utenze? Vogliamo darvi alcuni consigli utili e informarvi sul bonus energia che potrebbe aiutare molte persone.

Uno dei primi suggerimenti è quello di cambiare il contratto cercando un fornitore più conveniente oppure di modificare i termini passando a una tariffa fissa in caso abbiate quella variabile. Si tratta di una soluzione importante e utile in quanto dà la possibilità di bloccare il prezzo di luce e gas. Purtroppo non sempre tale provvedimento basta a risolvere il problema delle bollette utenze alte.

Il Governo ha riconosciuto la difficoltà oggettiva dei cittadini su richiesta di Barbara Furnari, Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Romae ha attivato il bonus energia. Tale agevolazione permette di ottenere un contributo in denaro per sostenere le spese dovute ai consumi energetici. Per richiedere tale beneficio è necessario fare richiesta presso il proprio Comune di residenza. Attenzione, però, per richiedere il bonus energia servono alcuni specifici requisiti, ecco quali sono:

essere residenti nel Comune di Roma;

avere un Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 25.000 euro;

avere contratto energetico a nome del richiedente con residenza a Roma o nei comuni della regione Lazio.

Per richiedere il bonus energia, sarà necessario compilare l’apposito modulo attraverso il sito web del Comune di Roma oppure recarsi direttamente negli sportelli di assistenza ai cittadini presenti nei vari Municipi della città. È importante sottolineare che il termine per presentare la domanda dovrà essere richiesto presso il Comune dove si potranno trovare tutte le indicazioni necessario.

Una volta verificata la corrispondenza dei requisiti, il bonus verrà erogato in un’unica soluzione pari a 150 euro. Questo contributo si aggiunge ad altre agevolazioni già esistenti per le famiglie a basso reddito, come il bonus sociale luce e gas e il bonus idrico. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie più vulnerabili e agevolarle nell’affrontare i costi sempre crescenti dell’energia domestica.