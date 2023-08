Quanto costa affittare un camper? La potenziale spesa da mettere in conto per 1 mese

I consigli utili per chi sta pensando di andare in vacanza in camper. Ecco quali sono i prezzi per prendere in affitto questo simpatico mezzo di trasporto

Viaggiare in camper può essere la soluzione migliore per i viaggi di famiglia o in compagnia di un folto gruppo di amici. Consente di abbattere i costi di pernottamento in hotel e anche dei pasti facendo una spesa intelligente che comprenda esclusivamente ciò che serve a sostentarsi per il viaggio.

Inoltre con il camper si possono raggiungere mete diverse stabilendo l’itinerario a proprio piacimento. Dunque, i pro sono davvero molteplici, ma sono pochi i fortunati che possono disporre della proprietà di questi mezzi. L’affitto resta l’unica reale alternativa, a patto però che non sia troppo dispendiosa a livello economico.

Noleggio camper: quanto costa per 3 giorni, 1 settimana e 1 mese

I prezzi per il noleggio di un camper variano in base al tipo di veicolo, al periodo e alla capacità abitativa. Importante è anche la tipologia del camper. Ci sono infatti i van, i semintegrale, mansardato e motorhome. Ognuno ha una sua grandezza, che naturalmente va ad inficiare sul costo di noleggio.

Durante il mese di agosto però difficilmente si può trovare un camper per pochi giorni. Molti noleggiatori nella fase clou dell’estate chiedono alle persone interessate un periodo di noleggio minimo che può variare dai 7 ai 14 giorni. Se invece si decide di andare in vacanza in un periodo differente allora si può optare anche per 3 gironi, magari per un weekend.

In questo caso un camper van da 4 posti letto viene sui 495/510 euro, mentre un semintegrale 4 posti letto varia da 525/540 euro. Passando al camper mansardato da 6 posti letto, il prezzo è praticamente identico a quello del semintegrale. Il camper motorhome con 7 posti letti ha invece un costo di 600 euro.

Di seguito invece, ecco il prezzario per chi opta per il noleggio di un camper per una settimana o per un mese con la formula a chilometri illimitati:

Settimanale

camper a van 1.155/1.200 €;

camper semintegrale 1.225/1.295 €;

camper mansardato 1.225/1.295 €;

motorhome 1.400 €.

Mensile

camper a van al giorno 110 € e per un mese 3.300 €;

camper semintegrale al giorno 125 € e per un mese 3.750 €;

camper mansardato al giorno 135 € e per un mese 4.050 €.

A ciò però va aggiunto anche il costo della cauzione che seppur venga restituito qualora non ci siano danni alla fine del viaggio, all’inizio rappresenta comunque una spesa di non poco conto. Sono infatti necessari circa 1.000 euro da garantire a titolo di deposito cauzionale.