Truffa del cellulare rotto, attenzione a questi sms: potrebbero essere deleteri

La truffa del cellulare rotto è tra le più diffuse in questa fase. Ecco a quali elementi prestare attenzione per evitare di cadere nella trappola dei cybercriminali

Le truffe non vanno mai in vacanza e quindi è bene tenerle sempre sotto osservazione. Capire quali sono quelle che circolano in una determinata fase può aiutare e non poco ad evitare spiacevoli conseguenze.

In questo periodo sono due le frodi che più di altre stanno imperversando e stanno mietendo vittime. Nello specifico sono la truffa del cellulare rotto e le truffe legate a messaggi ingannevoli da parte del Centro servizio pubblico del cittadino. Non resta che vedere in cosa consistono nello specifico.

Il telefono rotto non è l’unica minaccia: attenzione anche al “Centro di servizio pubblico”

Nel primo caso si riceve un messaggio che sembra provenire da un proprio figlio, il quale afferma di aver rotto il telefono e di averne bisogno di uno nuovo. A quel punto si viene indirizzati verso un link in cui viene fatta una richiesta di denaro di ben 600 euro. Il tono familiare e personale con il figlio truffatore che si spaccia per il figlio purtroppo risulta essere piuttosto credibile. Il denaro viene richiesto sempre tramite gli stessi canali che possono essere Postepay, bonifici o carte di credito.

L’altro trucchetto malefico è quello dell’SMS che avvisa di una comunicazione in arrivo dal “Centro servizio pubblico del cittadino”. In questo caso si chiede di chiamare uno specifico numero e la voce registrata si lascia andare al seguente messaggio: “C’è una comunicazione per te da parte del Centro Servizio Pubblico del Cittadino. Chiama e ascolta”.

Una truffa ha fatto presa in maniera piuttosto consistete e che ha causato la perdita di credito telefonico in pochissimi minuti. La polizia dal canto suo ha lanciato l’allarme invitando a non rispondere a questi messaggi truffaldini e non chiamare il numero indicato per nessun motivo visto che si tratta di un servizio a pagamento.

Naturalmente non è semplice diffondere a tutti le corrette info a riguardo. Già però può essere un buon viatico che certi diktat arrivino ai giovani che magari essendo più avvezzi alle tecnologie possono avvertire le generazioni un po’ più attempate che magari non riescono a cogliere quella malizia che c’è dietro a tutto ciò. In ogni caso soprattutto nel caso del sms del cellulare rotto, chiamare prontamente i propri figli può aiutare a capire immediatamente se dietro a tutto ciò si cela o meno una truffa.