Ladri, attenzione alla tecnica della colla: la conoscono in pochi ma può essere impietosa

Conoscete la tecnica della colla? Si tratta di un metodo piuttosto utilizzato dai ladri di appartamento. Andiamo a vedere come funziona nello specifico

I furti in appartamento non avvengono tutti allo stesso modo. I ladri infatti si avvalgono di tecniche diverse per svaligiare le case. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: entrare nelle abitazioni in tutta “sicurezza” e senza dare nell’occhio.

Per questo è bene conoscere in anticipo le mosse dei questi criminali in modo tale da poter prendere tutte le precauzioni necessarie ed evitare spiacevoli conseguenze. Partendo dal presupposto che le “vittime preferite” di questi malviventi sono le villette o le abitazioni poste nei primi due piani dei palazzi è sempre meglio tutelarsi a prescindere.

Tecnica della colla: ecco in cosa consiste

Non sempre i ladri fanno tutte queste distinzioni. Quelli più scaltri possono arrivare anche ai piani più alti e quindi “ogni casa potrebbe essere quella giusta”. Passando invece alle tecniche utilizzate, una della più diffusa e al tempo stesso meno considerate dagli inquilini è quella della colla.

In pratica non fanno altro che applicare dei filtri invisibili di colla davanti agli ingessi di un appartamento. Difficilmente vengono notati da chi entra in casa e nemmeno dall’esterno è facile captarli. I furfanti sanno bene di averli apposti e dopo qualche giorno tornano sul posto per verificare sei i fili sono ancora intatti o sono stati rotti.

In questo modo capiscono modo comprendono se il proprietario abbia fatto ritorno a casa o meno. Qualora siano ancora lì significa che la casa è vuota e che quindi è un buon momento per intrufolarsi e fare piazza pulita di ciò che c’è dentro. Accorgersene è estremamente semplice: le gocce di colla restano attaccate ai bordi della porta e appaiono come chiazze bianche o gialle.

A prescindere da questi trucchetti a dir poco inquietanti è opportuno prendere tutte le precauzioni possibili per tenere alla larga i ladri d’appartamento. In primis vanno installate delle serrature di qualità, predisporre delle barre di sicurezza sulle finestre e non lasciare mai, per nessun motivo, le chiavi di riserva o nel vaso o sotto al tappeto.

Grazie alla tecnologia odierna ci si può affidare ad un buon sistema di telecamere in grado di monitorare la situazione e che aiuti a smascherare questi loschi personaggi quando entrano in azione. Tenere la guardia sempre alta è invece più che un consiglio. Guardare porte e citofoni per vedere se non ci sono segni strani non fa mai male e magari può fare la differenza.