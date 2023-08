Impianto fotovoltaico gratis, chi ha diritto al reddito energetico 2024 e come funziona l’incentivo

Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha appena varato un nuovo fondo da 200 milioni di euro che aumenta le possibilità di avere un impianto fotovoltaico gratis. Vediamo chi ha diritto all’incentivo e come funziona.

E’ stato lo stesso ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a confermare per il biennio 2024 e 2025, il fondo nazionale reddito energetico da 200 milioni di euro. La misura economica è destinata alle famiglie con un livello di reddito basso, per consentire loro l’installazione a costo zero di pannelli fotovoltaici e renderle energeticamente autonome con una conseguente riduzione delle spese in bolletta.

Insomma, la misura introdotta inizialmente in via sperimentale per il comune di Porto Torres in Sardegna, viene estesa a livello nazionale con lo scopo principale di sostenere a livello economico le famiglie in gravi difficoltà a ridurre i costi sostenuti per i consumi energetici, oltre che favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

Un provvedimento che il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha commentato con entusiasmo: “Con questo provvedimento perseguiamo un doppio fine – ha spiegato il Ministro Picchetto Fratin – Quello sociale di sostegno alle fasce più indigenti e, allo stesso tempo, quello ambientale, perché promuoviamo l’utilizzo di energia rinnovabile. E’ una nuova risposta del governo per concretizzare una reale ed equa sicurezza energetica”. Nelle prossime righe vediamo chi ne ha diritto e come funziona.

Reddito energetico: a chi spetta e come funziona

Ricapitolando, il reddito energetico è un’agevolazione attraverso la quale è possibile coprire il costo di acquisto, installazione, connessione, manutenzione, esercizio e assicurazione degli impianti. Il beneficio è riconosciuto in particolare alle famiglie a basso reddito, affinché possano dotarsi gratuitamente di un impianto fotovoltaico e risparmiare sui costi in bolletta.

Hanno diritto al bonus i nuclei familiari con ISEE inferiore a 15 mila euro, oppure, inferiore a 30 mila euro in caso di almeno 4 figli a carico. Per ottenere il contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che l’impianto rispetti determinate caratteristiche. L’installazione dei pannelli dovrà avvenire su coperture o superfici di cui il richiedente risulti titolare di un diritto reale. Per quanto riguarda la potenza, invece, dovrà essere di minimo 2 kW e di massimo 6 kW, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione.

Un altro requisito preferenziale sarà la residenza in una delle Regioni del sud. Il Mezzogiorno darà maggiori opportunità di accedere al bonus, considerato che riceverà l’80% delle risorse stanziate. Nello specifico, avranno maggiori possibilità di installare gratuitamente un impianto fotovoltaico, i cittadini di Abruzzo, Basilicata, Campania, Sicilia, Puglia, Calabria, Molise e Sardegna.