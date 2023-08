Quanto costa Dazn per guardare la Serie A 2023/2024: prezzi e dispositivi in contemporanea

La Serie A è alle porte e molti tifosi ancora non hanno ben chiaro il quadro della situazione per quanto riguarda i pacchetti di Dazn per la stagione 2023/20024

La Serie A anche quest’anno è griffata Dazn con sette partite a giornata in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. In attesa di capire cosa accadrà nel prossimo triennio, al momento tifosi ed appassionati di calcio non possono fare altro che abbonarsi all’emittente britannica.

Sull’app e sul sito ufficiale di Dazn sono disponibili i vari piani di fidelizzazione e una volta scelto il proprio di può impostare anche la tipologia di pagamento. In linea di massima la scelta è tra mensile e annuale (rateizzato o da pagare in un’unica soluzione). Ecco tutti i dettagli da scoprire.

Dazn: quanto costa vedere le partite della Serie A quest’anno? Le cifre

La scelta è tra tre piani: start, standard e plus. L’offerta start include il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e tante altre gare al costo di 9,99 euro al mese. In questo caso si possono registrare fino a 4 dispositivi e si possono collegare in contemporanea sulla stessa rete interna due dispositivi.

L’offerta standard è sicuramente quella più gettonata e comprende tutti gli sport e campionati disponibili su Dazn, ovvero: Serie A, Liga, basket, l’UFC, il tennis, l’NFL al costo di 30,99 euro al mese. I dispositivi massimi che si possono registrare sono 6 e si possono vedere i contenuti della piattaforma da 2 dispositivi sulla stessa linea internet contemporaneamente.

Poi c’è Dazn plus che comprende il medesimo pacchetto di sport e campionati di cui sopra con una variazione di non poco conto. Infatti si possono registrare fino a 7 dispositivi e guardare in contemporanea su 2 reti domestiche. In alternativa si può vedere Dazn anche su 2 dispositivi in contemporanea appartenenti a 2 reti diverse.

Per qualsiasi di questi pacchetti la modalità di pagamento annuale offre la possibilità di risparmiare qualcosina. Inoltre per problemi di linea o cadute di segnale con Dazn si può richiedere tranquillamente il rimborso. Dunque, le opzioni non mancano, ovviamente i costi non sono poi propriamente contenuti come agli albori. Col passare degli anni Dazn si è insediato sempre di più sul mercato italiano e adesso ha una sorta di leadership che lo ha portato ad innalzare “un pochino” i prezzi. Gli utenti dal canto loro hanno già manifestato il loro disappunto rispetto a questa situazione, anche perché con tutti i rincari che ci sono non tutti possono permettersi uno sfizio di questo tipo.