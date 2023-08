Quanto guadagno oggi se investo 5.000 euro per 12 mesi in Buoni postali, titoli di Stato o in banca

Attualmente, secondo gli esperti, è preferibile non lasciare troppi soldi sul conto corrente, ma optare per l’investimento in buoni postali, titoli di stato o in banca.

La recente situazione economica spaventa gli italiani, che hanno iniziato a svuotare i propri conti correnti con l’intento di evitare che i propri risparmi vengano polverizzati dall’impennata dell’inflazione e dal carovita.

Ad ogni modo, sembra ci sia stato un aumento in fatto di investimenti in strumenti di risparmio come i buoni postali, in titoli di stato o in conti deposito.

Spesso si tratta anche di piccole somme investite per brevi periodi giusto per differenziare il proprio portafoglio finanziario e, allo stesso tempo, guadagnarci un po’ di denaro. Vediamo ad esempio, quanto si guadagna investendo 5.000 euro in 12 mesi.

Quanto si guadagna investendo 5.000 euro in Buoni postali, titoli di Stato o in banca

Secondo gli esperti, allo stato attuale, complici l’inflazione ed il carovita, lasciare i propri risparmi sul conto può essere una mossa penalizzante. Pertanto, sempre più italiani stanno scegliendo di svuotare i propri conti e optare per investimenti di breve periodo, con la speranza di mettere al riparo i propri risparmi e guadagnarci su. Una buona soluzione per guadagnare un po’ di denaro, ad esempio, può essere quella di sottoscrivere un Buono fruttifero postale. Del resto, si tratta di prodotti di investimento molto sicuri che offrono rendimenti fissi e crescenti nel tempo, con una tassazione agevolata al 12,50%. Come molti sapranno, esistono diverse tipologie di buoni postali, ma tra tutti solo il Buono Ordinario può essere rimborsato già dopo 12 mesi. Attualmente, questo titolo offre un rendimento dello 0,5% al primo anno. Pertanto, investendo 5 mila euro, dopo un anno si guadagneranno 22 euro.

Una valida alternativa al Buono Ordinario Postale è rappresentata dal Buono Ordinario del tesoro (BOT). Si tratta di un titolo di Stato a breve termine, che offre un rendimento fisso determinato dal prezzo di acquisto. Proprio come i Bfp, i buoni ordinari del tesoro offrono una tassazione agevolata del 12,50% ed, attualmente, ma hanno un rendimento annuo lordo più alto, per la precisione al 3,2%. Quindi, investendo 5 mila euro per 12 mesi, il guadagno al netto di commissioni bancarie e imposte sarà tra i 130 ed i 140 euro. Un’ultima opportunità per far fruttare 5 mila euro in 12 mesi è il conto deposito, ovvero, quel prodotto finanziario offerto dalle banche che consente di depositare i risparmi e ottenere in cambio un interesse. Differentemente dai titoli di Stato e i buoni postali, sui conti correnti deposito si applica una tassa pari al 26%, tuttavia, attualmente, offre un rendimento migliore. Ad esempio, il conto deposito vincolato di Cherry Bank offre un rendimento del 4,7 per cento lordo. Per cui, investire 5 mila euro significherebbe guadagnare dopo dodici mesi, 166 euro netti totali.

Insomma, le possibilità ci sono e, sebbene nessun rendimento risulti utile contro l’inflazione, meglio provare optare per l’investimento che conservare i propri risparmi sul conto corrente, rischiando di perdere tutto.