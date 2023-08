Quanto ha guadagnato Margot Robbie grazie a Barbie: la cifra è da record, non ci crederete mai

Margot Robbie attrice protagonista e produttrice del film Barbie sta vivendo un periodo di grande popolarità e di importanti guadagni. Vediamo a quanto ammontano nello specifico

Il successo del film Barbie è stato a dir poco clamoroso. I cinema hanno fatto registrare file chilometriche con grandi e piccini desiderosi di vedere l’opera in cui è stata protagonista Margot Robbie.

L’attrice australiana oltre ad interpretato il ruolo di Barbie è stata anche la produttrice di quest’opera cinematografica. Per effetto di ciò i suoi guadagni in questa fase sono a dir poco faraonici, così come testimoniato dalla rivista settimanale statunitense Variety.

Margot Robbie: ecco svelati gli incassi faraonici di Barbie

Margot Robbie ha prodotto il film tramite la sua società di produzione LuckyChap Entertainment, fondata nel 2014 con il marito Tom Ackerley e gli amici Josey McNamara e Sophia Kerr. L’azienda aveva come obiettivo quello di raccontare storie con donne protagoniste, ragion per cui tra le sue produzioni passate ci sono Birds of Prey e Promising Young Woman.

Tornando a Barbie, i numeri sono davvero da capogiro. Ha superato il miliardo di dollari a livello mondiale. Si tratta di una storica prima volta per un film diretto da una donna. Solo 53 pellicole hanno incassato queste cifre (senza tener conto dell’inflazione). Al botteghino statunitense ha fatto registrare 536,3 milioni di dollari, mentre a quello internazionale oltre 657,6 milioni di dollari.

In virtù di queste considerazioni la Robbie guadagnerò circa 50 milioni di dollari più vari bonus derivanti dal botteghino. Stando sempre a quanto riportato da Variety, anche la regista Greta Gerwig avrà delle entrate importanti grazie al film su Barbie. Allo stato attuale è il secondo miglior film della Warner Bros dietro solo ad un grande successo come Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2.

Grandi riconoscimenti anche per l’attore che ha interpretato Ken, ovvero Ryan Gosling. L’attore canadese già piuttosto noto agli appassionati del grande schermo è tornato prepotentemente alla ribalta con la sua interpretazione in Barbie. Dunque, un vero e proprio “good job” che lascia presagire che possa esserci un sequel. Allo stato attuale per non ci sono conferme ufficiale in tal senso, ma solo conversazioni e manifestazioni di volontà da parte dei diretti interessati. In ogni caso i negoziati per un possibile secondo film di Barbie sono stoppati fino alla risoluzione degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. La cosa certa è che nel caso gli accordi sicuramente lasceranno in dote delle cifre stellari.