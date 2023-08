Buoni servizio per la non autosufficienza, riconosciuti fino a 700 euro al mese per anziani e disabili: come ottenerli

I buoni servizio per la non autosufficienza rappresentano un valido aiuto per anziani e disabili. Vediamo come ottenere fino a 700 euro al mese.

I buoni servizio sono titoli economici che hanno l’obiettivo di favorire l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socio – sanitari e a ciclo diurno a beneficio delle persone non autosufficienti, ovvero impossibilitati a deambulare autonomamente o non in grado di svolgere da soli atti di vita quotidiana, come mangiare, lavarsi o vestirsi.

Ad erogare i buoni servizio per la non autosufficienza, sono le pubbliche amministrazioni che sono tenute a garantire determinati standard di qualità. Dunque, aziende sanitarie, Comuni, distretti possono prevedere questo servizio.

Sono tante le Regioni italiane in cui i buoni servizio per la non autosufficienza sono attivi, anche se spesso in modo differente. La misura, ad esempio, in alcune Regioni viene presentata sotto forma di voucher, in altre come assegni di cura o Buoni servizio ed è necessario soddisfare requisiti diversi per il riconoscimento, oltre che sono previste diverse modalità di fruizione. Di seguito vediamo quali sono i servizi attivi per i non autosufficienti e cosa cambia Regione per Regione.

Buoni servizio per la non autosufficienza: cosa cambia Regione per Regione

Grazie ai buoni servizio per la non autosufficienza è possibile godere di prestazioni di tipo assistenziale gratuitamente. Sono molte le Regioni in cui sono attivi, anche se in modalità differente. Pertanto andiamo a capire cosa cambia regione per regione:

• Valle d’Aosta, sono previsti servizi residenziali per anziani non autosufficienti;

• Piemonte, è riconosciuto un buono residenzialità per persone disabili e anziani non autosufficienti e un contributo di 600 euro al mese, per un periodo di due anni, per l’acquisto di servizi di cura e assistenza;

• Lombardia, vengono erogati 600 euro al mese per i soggetti disabili che frequentano un servizio educativo o scolastico inserito in un centro diurno fino a 14 ore settimanali e fino a mille euro al mese per le persone non autosufficienti assistite a domicilio;

• Veneto, per anziani e disabili non autosufficienti è prevista un impegnativa di cura domiciliare;

• Trentino, assegno di cura per persone non autosufficienti;

• Friuli Venezia Giulia, viene riconosciuto un assegno per l’autonomia e / o un contributo per l’aiuto economico in caso di ISEE pari o inferiore a 30 mila euro, un sostegno alla vita indipendente in caso di ISEE pari o inferiore a 60 mila euro, un sostegno a forme di emancipazione e a progetti sperimentali;

• Emilia Romagna, previsto un fondo per la non autosufficienza;

• Toscana, viene riconosciuta assistenza agli ultrasessantacinquenni, oltre che percorsi di continuità assistenziale e sostegno a persone con demenza;

• Marche, vengono riconosciuti 200 euro al mese a titolo di assegno di cura per anziani non autosufficienti;

• Lazio, la Regione eroga 700 euro al mese per un anno ai caregiver di familiari non autosufficienti;

• Abruzzo, riconosce 400 euro al mese per dodici mesi a titolo di assegno di cura;

• Umbria, Piano regionale integrato non autosufficienza;

• Sardegna, eroga un contributo di 3 mila euro all’anno per il pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi dell’assistente familiare;

• Molise, Nuovo programma regionale per la non autosufficienza 2022 – 2024;

• Campania, riconosciuto un voucher di importo pari a 750 euro destinato ai caregiver;

• Puglia, prevede l’accesso a strutture a ciclo diurno o servizi domiciliari;

• Basilicata, riconosce un buono di servizio fino a 3.600 euro in caso di ISEE inferiore a 10.636 euro e 90% del Buono in caso di ISEE tra i 10.636 e i 25 mila euro;

• Calabria, programmazione regionale per la non autosufficienza;

• Sicilia, eroga un contributo di importo che va dai 291,60 fino a 550 euro al mese.