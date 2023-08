Treni regionali, arriva il biglietto digitale e il check – in online: come funziona

Dal 5 agosto, sui treni regionali arriva il biglietto digitale e il check – in online. Ecco tutte le novità per viaggiatori e pendolari.

Da qualche giorno Trenitalia ha annunciato le novità che riguarderanno i treni regionali. A partire dallo scorso 5 agosto, viaggiatori e pendolari avranno a disposizione il nuovo biglietto digitale generico. La principale novità è la possibilità di fare il check – in online prima di salire a bordo, proprio come per i viaggi in aereo. Un’operazione, grazie alla quale, non sarà più necessaria la tradizionale convalida del biglietto.

Evidenziando che il check – in è un passaggio obbligatorio prima della partenza del treno, sul portale di Trenitalia viene spiegato passo per passo la procedura da seguire. Il check – in può essere effettuato come utente registrato nell’area “I miei viaggi” del sito, o in alternativa, dall’app Trenitalia. La possibilità di effettuare il check – in online è prevista anche per i viaggiatori non registrati. In questo caso, basterà cliccare sul link ricevuto via e – mail o sms ricevuto in seguito all’acquisto del biglietto.

La funzione di check – in è disponibile a partire dalla mezzanotte del giorno del viaggio “e fino all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio ‘fai il Check – in e viaggia’”. A questo punto, sul biglietto apparirà la scritta “validato”, dunque, sarà valido per viaggiare.

Treni regionali: come sfruttare il biglietto digitale

“Il biglietto digitale regionale è una nuova modalità che si aggiunge agli altri titoli di viaggio – spiegano da Trenitalia – come il biglietto cartaceo, che continua ad essere in vendita; e il cui acquisto si affianca alle altre modalità esistenti come le biglietterie, le emettitrici, le agenzie di viaggio”.

Tuttavia, il biglietto digitale ha la caratteristica di essere flessibile. I viaggiatori hanno a disposizione cambi di orari e data in maniera illimitata. Come fa sapere la compagnia “Fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi di data e ora. Il giorno del tuo viaggio puoi fare un numero illimitato di cambi ora se non fatto il check – in”. Quando passa il controllore, il biglietto digitale regionale deve essere presentato con la barra dinamica verde che attesta la validazione. Il biglietto è nominativo e personale e non può essere ceduto ad altri, per cui, come evidenzia Trenitalia: “Alla richiesta – evidenzia Trenitalia – devi presentare anche un valido documento di identificazione”.

Va specificato, infine, che sarà possibile acquistare il biglietto fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno ed è valido esclusivamente per il treno o i treni per il quale è stato effettuato il check – in.