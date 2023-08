Come dare una svolta alle proprie finanze? Tutto quello che devi sapere per gestire i tuoi soldi con saggezza

Secondo gli esperti esistono alcuni esercizi che possono contribuire a dare una svolta alle nostre finanze. Vediamo cosa fare per gestire con saggezza il nostro denaro.

Le ferie rappresentano un momento per ritrovare il proprio benessere fisico e mentale, dopo la routine e il lavoro quotidiano, ma possono essere anche una ghiotta opportunità per riflettere sul proprio rapporto con il denaro e dare una svolta alle proprio finanze. Alcuni utili suggerimenti per migliorare la gestione dei propri flussi finanziari, arrivano dall’accademia di formazione finanziaria consapevole Moneysurfess, che suggerisce tre semplici esercizi da fare durante le vacanze. Alla base di questi semplici esercizi c’è la comprensione del proprio sé e della psicologia del denaro.

Per Moneysurfes, la ricchezza è formata da due parti, una interiore e una esteriore, che devono necessariamente coesistere affinché si possa realizzare a pieno e in modo consapevole la maturità finanziaria dei singoli soggetti. Tuttavia, il pensiero comune tende a dividere la felicità dai soldi, generando in maniera inconsapevole, frustrazione e insoddisfazione. Al contrario, andrebbe adottato un approccio consapevole alle proprie finanze, coltivando contestualmente tutti e due gli aspetti.

A questo punto andiamo al sodo e scopriamo quali sono gli esercizi da fare per alimentare il proprio benessere interiore e acquistare maggiore consapevolezza a livello finanziario durante le vacanze.

Come dare una svolta alle proprie finanze? Ecco gli esercizi da fare

Il primo esercizio nasce con lo scopo di far acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie aspirazioni. Nello specifico, consiste in un gioco, che può essere svolto insieme ad amici e parenti, attraverso il quale, ognuno ha cinque minuti di tempo per raccontare come sia riuscito a raggiungere i traguardi che si era posto dal punto di vista lavorativo e personale. Attraverso il confronto con gli altri partecipanti, si avrà la possibilità di riflettere sulle attività necessarie per realizzare le proprie aspirazioni e comprendere se quella intrapresa sia la strada giusta oppure no.

Il secondo esercizio punta a far acquisire consapevolezza sul ruolo del denaro. In questo caso, servono dieci minuti di tempo ed una banconota da cinque euro. In buona sostanza, si passa dall’osservazione della banconota, al suo utilizzo in modi inconsueti fino alla riflessione sul percorso e sulla storia della banconota, partendo dalla sua creazione e arrivando alla qualità di transazione nelle quali viene coinvolta. Insomma, un test per cercare di capire quali sono le proprie emozioni nei confronti del denaro e delle proprie finanze.

Il terzo ed ultimo esercizio, consiste nello scardinare i miti e le false credenze sul denaro e sugli investimenti. L’esercizio prevede l’annotazione di riflessioni, dopo aver trasformato alcune credenze in domande. Ad esempio, “Più soldi hai, più problemi avrai” oppure “i soldi esistono per essere spesi” o ancora “Non posso fare soldi e fare anche ciò che amo”. Un modo utile non solo per modificare la propria forma mentis, ma soprattutto per acquisire maggiore consapevolezza rispetto ai pregiudizi e alle credenze finanziarie.