Aggiornare il documento di identità su Spid è semplice: una pratica guida

La necessità di avere l’identità Spid sempre aggiornata, ivi compresi i documenti di identità di riferimento

L’identità digitale Spid è uno strumento fondamentale per chiunque. Al giorno d’oggi esso ci permette di accedere con pochissimi clic a molteplici informazioni e documenti inerenti la nostra persona. Anzi, ci agevola nella prenotazione di visite mediche e ci permette di prenotare appuntamenti alla posta e ad altri uffici pubblici.

Lo Spid è a tutti gli effetti la nostra identità digitale e si compone di tutti i nostri dati anagrafici, unendo e incrociando tutto ciò che riguarda i nostro documenti di identità. Qualora uno di questi documenti sia scaduto o prossimo al rinnovo è consigliato fare attenzione al proprio Spid. Sarà difatti necessario aggiornarlo in modo da evitare spiacevoli blocchi dell’accesso.

Come effettuare l’aggiornamento del documento scaduto

La procedura per sostituire il documento di identità scaduto abbinato al proprio Spid con quello nuovo è molto semplice e intuitiva. Si potrà effettuare in completa autonomia in pochissimi minuti, basterà accedere al proprio Spid.

Unico vincolo è che non è possibile effettuare questa procedura da telefono, tramite l’app. Bisognerà pertanto utilizzare un computer, un tablet o qualsiasi altro dispositivo con accesso a un browser internet.

Accedendo dal normale sito internet di Poste Id si deve seguire la regolare procedura di accesso allo Spid, immettendo utente e password e seguendo gli step di autenticazione. Fatto ciò bisognerà cliccare sull’opzione I miei dati e poi su Documenti.

Da questo punto in poi si potrà selezionare il documento immesso e sostituirlo con quello nuovo, inserendo gli estremi, ovvero:

tipo di documento;

numero identificativo dello stesso;

data e luogo di emissione;

data di scadenza.

Come controllare la scadenza del documento dall’app

Per essere sicuri di non andare incontro a intoppi è possibile controllare dall’app di Poste Id la scadenza del documento di identità che abbiamo abbinato allo Spid in fase di registrazione dello stesso.

Per effettuare questo controllo basterà accedere all’app inserendo la password dispositiva di 6 cifre o con l’autorizzazione con impronta digitale. Una volta all’interno si potrà cliccare sui due trattini presenti in alto sullo schermo e cliccare su Profilo Poste Id e in seguito su Documento di identità.

A questo punto ci verrà mostrata la data di scadenza del documento così da poter provvedere, ove fosse scaduto, alla sua sostituzione.