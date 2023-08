Come riconoscere un cattivo ristorante: i cinque segni inconfondibili

Mangiare al ristorante è sempre un’esperienza particolare e non tutti sono in grado di garantire alti standard di qualità. Ecco come riconoscere quelli pessimi

Concedersi una cena al ristorante è sempre un’occasione speciale, che vale la pena di ricordare. Infatti, che si tratti di un momento romantico, di una serata con gli amici o di un modo per festeggiare una ricorrenza familiare, andando al ristorante si cerca innanzitutto una coccola, perchè in quegli attimi si diventa i protagonisti della serata, in cui qualcun altro si prende cura di noi.

Una serata all’insegna del relax e del benessere potrebbe infatti essere la cura ed il rimedio ad un periodo di stress, però è fondamentale la scelta del locale giusto per non avere brutte sorprese. In genere, se si decide di cambiare location, ci si affida ai social o al classico passaparola. Ma ci sono comunque dei segnali, che al di là di belle foto ad effetto, indicano chiaramente di optare per qualcos’altro.

I cinque segnali che stai mangiando in un ristorante non all’altezza

Il buongiorno, infatti, secondo un caro proverbio si vede dal mattino. Mai più che in questo caso. Entrare in un posto e non essere accolti da nessuno potrebbe essere solo un assaggio di ciò che potrebbe avvenire. Chi potrebbe sentirsi coccolato da un personale “inesistente“? Sarebbe un po’ come invitare qualcuno a cena a casa propria e non farsi trovare.

In seconda battuta, una volta accomodati, sarebbe buona educazione che un cameriere si palesasse. Anche senza prendere subito le ordinazioni perchè in quel momento si è oberati, la buona condotta indica comunque di salutare in maniera cortese e di avvisare che il personale è in arrivo, sia per manifestare gentilezza e sia per non far trasparire sentori di disorganizzazione. L’ordine e la buona coordinazione del personale sono difatti aspetti fondamentali, che contribuiscono alla buona nomea di un qualsiasi locale.

Ovviamente, altro fattore determinante è la pulizia. Se ciò che ci circonda non risulta pulito, figuriamoci cosa potrebbe esserci in ambienti non accessibili al pubblico. E questo vale per tutto, dalla polvere sugli infissi alle macchie sul menù.

Restano poi da valutare altri due punti. Vi è mai capitato di imbattervi in un locale vuoto? Ovviamente il segnale non è positivo, soprattutto se non c’è nessuno proprio nelle ore di punta, quando nei ristoranti e bar adiacenti c’è il pienone. Sicuramente c’è qualcosa che non va. E ancora, che ne pensate di un menù troppo variegato? Va benissimo l’ampia possibilità di scelta, ma in genere i buoni ristoranti sono specializzati in qualcosa di specifico e proporre la qualunque potrebbe indicare che le materie prime adoperate non sono di ottima qualità e che gli alimenti non sono freschi.