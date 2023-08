La cattiva abitudine sempre più diffusa tra i ragazzi: attenzione, può essere deleteria

Alcuni comportamenti piuttosto in auge tra i ragazzi in età adolescenziale possono portare a problemi emotivi nel lungo periodo. Cosa fare per scongiurare il peggio e correggere determinate abitudini

Quella tra i 12 e 19 anni è una fase cruciale per qualsiasi individuo, in cui avvengono dei cambiamenti che riguardano in toto la persona. Si cambia aspetto fisico e avviene quel passaggio da bambini ad adulti, ma si forma anche il carattere e si acquista maggior consapevolezza su se stessi e su chi si vuol diventare.

C’è però anche da dire che in quegli anni i ragazzi sono molto volubili e non tutti hanno quella consapevolezza su chi si è e soprattutto un progetto su chi si vuol diventare. Ma c’è una cosa che accomuna tutti: questa è la fase delle sperimentazioni, sia su se stessi, ma proprio sulla vita. Si esce fuori infatti da quel guscio della famiglia, in cui si è super protetti e si conquistano sempre maggiori spazi, facendo nuove amicizie e coltivando diversi interessi.

Cosa succede se si usa troppo lo smartphone prima di andare a dormire

Purtroppo, data la volubilità sempre presente, molti ragazzi sono anche spesso accomunati da stati di depressione e di confusione, soprattutto se si guarda al proprio futuro, perchè si vive in una situazione di incertezza. E, data l’era digitale, un’abitudine abbastanza diffusa tra i ragazzi è quella che prevede l’utilizzo di tablet o di altri dispositivi elettronici prima di andare a dormire.

Quali conseguenze potrebbero derivare da questi comportamenti? Secondo una ricerca pubblicata sul Journal of Affective Disorders potrebbero verificarsi problematiche da non sottovalutare. Innanzitutto, la qualità del sonno. Infatti, chi utilizza questi device tende ad avere difficoltà ad addormentarsi, perdendo diverse ore di sonno, influenzando in maniera negativa il proprio benessere psicofisico.

Questo studio dimostra proprio la correlazione tra il dormire poco e male con la stanchezza che si ripercuote sul resto della giornata successiva. Sembra come vivere sotto l’effetto del jet leg, ma purtroppo ciò che viene fuori va ad incidere sul benessere emotivo, con la conseguenza di avere dei disagi a livello psicologico.

Inoltre, la luce del display di smartphone o altri strumenti provoca un mal funzionamento dell’ormone del sonno, ovvero di melatonina. Secondo lo studio, infatti, il cervello non riposa come dovrebbe e alla lunghi, i ragazzi potrebbero soffrire di problemi di concentrazione. Dunque, per chi va a scuola, questi episodi non sono da sottovalutare, in quanto in gioco c’è il futuro di una moltitudine di adolescenti.