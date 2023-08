Whataspp, la nuova funzione che sta spopolando tra gli utenti: come funziona

La recente funzione rilasciata da Whatsapp ha fatto breccia nei cuori degli utenti che se ne stanno avvalendo con una certa frequenza. Ecco in cosa consiste

Whatsapp è ormai un mezzo di comunicazione universale. Basta pensare che gli utenti che lo hanno sul proprio telefono sono circa 2 miliardi sparsi in oltre 150 paesi del mondo. Di fatto è quasi impossibile trovare qualcuno che non ce l’ha sul proprio smartphone a meno che non si tratti di bambini o persone anziane.

La possibilità di poter arrivare in ogni dove in maniera così veloce ed efficace ha praticamente fatto impazzire gli utenti che negli anni hanno accantonato altri strumenti affini per affidarsi quasi esclusivamente a Whatsapp. Uno dei punti di forza di questa celebre applicazione è la sua capacità di innovazione.

Whatsapp, i dettagli della nuova funzione: ecco cosa succede se clicchi due volte questo tasto

In tal senso nell’ultimo periodo è stata rilasciata una nuova funzione che ha subito avuto un notevole successo. Si tratta della nota non vocale, ma video che è istantanea e non prevede l’apertura dell’interfaccia della fotocamera. Apparirà una sorta di video circolare sia nella chat dell’utente che lo invia sia in quella di colui che lo riceve.

Una funzione di notevole importanza che consente di di inviare note video immediate e che ha una durata massima di 60 secondi. Ovviamente subito dopo il rilancio in tanti hanno iniziato a sbizzarrirsi con questo strumento. Per poterla utilizzare non basta altro che premere due volte il tasto della nota vocale e in automatico avviene lo switch con l’icona del video.

A quel punto parte un countdown di 3 secondi che fa da preludio al video istantaneo da mandare. L’ideale per mandare auguri, o avere una reazione a caldo. L’aspetto più interessante di tutto ciò e che il contenuto non si salva nella propria galleria e non va quindi ad intasare la memoria del dispositivo.

Stesso discorso per quanto concerne l’utente che lo riceve. Il tutto avviene nell’interfaccia dell’app senza la necessità di aprire altre funzionalità dello smartphone. Per effetto di ciò l’implementazione ha praticamente spopolato raccogliendo i consensi dei fruitori, nella fattispecie quelli che sono un po’ più pratici di Whatsapp.

In questa fase è già disponibile sulla maggior parte dei cellulari, ma per chi non ce l’ha ancora probabilmente è solo questione di pazientare qualche giorno e poi ci si può sbizzarrire con questo nuovo strumento. Insomma, non resta che provare per vedere che effetto fa.