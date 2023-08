La pistola taser è davvero innocua? Ecco come funziona e quando può essere usata secondo la Legge

La morte del 35enne di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti ha riportato di attualità l’argomento taser, la pistola elettrica in dotazione alle forze dell’ordine italiane. C’è chi si chiede se sia davvero innocua, cerchiamo di fare chiarezza.

Sebbene siano ancora tanti i punti oscuri della vicenda, il caso dell’uomo abruzzese ha sollevato diversi dubbi in merito alla pistola taser, il dissuasore elettrico usato per rendere inoffensivi gli individui pericolosi. Senza dubbio, sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte, eppure, sono in molti che ad oggi si chiedono se questo dispositivo sia davvero innocuo.

Nel mondo sono più di un centinaio i governi che dotano gli agenti di quest’arma particolare: dagli Stati Uniti alla Francia, dalla Germania al Regno Unito e, nonostante l’iter per la sua introduzione sia stato piuttosto lungo e travagliato, la pistola taser è attualmente utilizzata anche dalle forze dell’ordine italiane.

Diciamolo subito, nonostante lo storditore elettrico sia classificato come arma non letale, il taser innocuo non esiste. Vediamo come funziona la pistola elettrica e quando può essere usata secondo la Legge.

Pistola taser: come funziona e quando può essere usata secondo la Legge

Chiamato anche pistola elettrica o storditore elettrico, il taser è un dispositivo dotato di due piccole elettrodi, che con una scarica ad alto voltaggio ma basso amperaggio, interagisce con il sistema nervoso della “vittima”, provocando una temporanea paralisi muscolare. Premendo il grilletto della pistola elettrica vengono sparate contro l’obiettivo due piccole elettrodi legati da due cavi elettrici isolati al corpo del Taser. Una volta colpito il bersaglio, si crea un circuito elettrico che innesca la scarica paralizzante.

Secondo quanto stabilito all’articolo 53 del Codice penale, in Italia il pubblico ufficiale può utilizzare il Taser “[…] quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità […]”. In ogni caso, l’uso del dissuasore elettrico può avvenire nel rispetto di tre concetti: proporzione rispetto al pericolo in corso, necessità dell’uso dell’arma, adeguatezza. La pistola elettrica può essere detenuto in casa o portato con sé al di fuori della propria abitazione, anche dai soggetti privati, a patto che siano in possesso di un porto d’armi. Mentre, può portarla addosso solo chi ha un porto d’armi per difesa personale.

Per quanto riguarda la pericolosità di quest’arma, perplessità giungono da alcuni cardiologi, secondo i quali qualche rischio per il cuore potrebbero correrlo, ad esempio, le persone che assumono cocaina.