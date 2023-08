Monete di valore, occhio alla cinque Lire col delfino: ti fa guadagnare tanti soldi | La più pagata del momento

Le vecchie Lire hanno un valore collezionistico di tutto rispetto. Tant’è che alcuni esemplari oggi valgono davvero tanti soldi.

Ricordare il vecchio conio porta sempre un pizzico di nostalgia, ma le care vecchie Lire non hanno solo un enorme valore affettivo. Infatti, sono tanti gli esemplari che hanno un interessante valore collezionistico. In giro per il mondo sono tantissimi i collezionisti e gli appassionati di numismatica che farebbero vere e proprie follie pur di arricchire la propria raccolta di monete.

Chiaramente, le monete più ambite sono quelle rare, dunque, difficili da reperire, perché realizzate in un numero limitato di pezzi o perché ritirate prematuramente dalla circolazione per la presenza di errori di conio. Ad ogni modo, affinché una moneta raggiunga una valutazione numismatica da capogiro non basta solo che sia rara, ma è molto importante che si presenti in ottime condizioni, ovvero, in condizioni Fior di conio.

Tra le monete che, in presenza di queste caratteristiche, fanno guadagnare un bel gruzzoletto in euro, la moneta da 5 lire col delfino. Di seguito, vediamo come riconoscerla e quanto vale.

5 Lire col delfino: come riconoscerla e quanto vale

Le 5 lire col delfino non sono monete particolarmente antiche, ciò nonostante, possono valere davvero molti soldi. Questa moneta è caratterizzata dalla raffigurazione al dritto di un timone e la firma dell’autore, mentre, al rovescio della moneta da 5 lire è rappresentato un delfino (da cui la moneta prende il nome) ritratto con la coda piegata.

Tra le tipologie che oggi riscuotono maggior successo, la 5 Lire delfino del 1956. Si tratta di una tra le monete più difficili e rare da trovare, per cui, averne una significa possedere un vero e proprio tesoro. La fortuna di questa moneta è dovuta alla tiratura limita. Infatti, ne vennero realizzati soltanto 400 mila esemplari in tutto.

Per questa ragione, un esemplare in stato Fior di Conio raggiunge una quotazione numismatica superiore a 2 mila euro. Per quelle quasi Fior di Conio, i collezionisti sono disposti a pagare 650 euro, mentre, le cinque lire delfino del 1956 in stato splendida e bellissima scendono rispettivamente a 200 e 100 euro. Insomma, se pensi di possedere una moneta da 5 lire vale la pena dare un’occhiata nel salvadanaio dimenticato in soffitta e provare a chiedere una valutazione ad un esperto nel settore della numismatica. Una buona idea potrebbe essere rivolgersi, ad esempio, ad un sito di aste online che spesso offrono questo tipo di servizio a titolo gratuito.