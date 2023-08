Pronto a lasciare il lavoro? Il miglior paese d’Europa dove godersi la pensione

Sono diversi i paesi in giro per l’Europa che consentono di godersi la pensione accumulata dopo una vita di sacrifici. Una ricerca rivela qual è il migliore in assoluto sotto questo punto di vista

Trasferirsi all’estero per poter ottimizzare al meglio la propria pensione è ormai un trend più che consolidato. Una volta conclusa la parentesi lavorativa l’obiettivo è poter vivere una vecchiaia serena e dignitosa. Per effetto di ciò è importante la scelta del posto in cui si decide di andare e va fatta con cognizione di causa.

Molti dei “paradisi della terza età” sono in Europa e attirano anziani da tutto il mondo. Uno dei principali è sicuramente il Portogallo che offre condizioni economiche favorevoli e uno stile di vita decisamente che si sposa bene con le esigenze delle persone un po’ più attempate.

Perché il Portogallo è la meta ideale per i pensionati di tutto il mondo

La società Moving to Spain che si occupa di aiutare gli americani a trasferirsi in Spagna ha analizzato quali sono i migliori paesi europei per la pensione, tenendo conto di diversi fattori. Tra questi ci sono la popolazione nazionale, i dati sull’aspettativa di vita tramite la Banca Mondiale, il costo della vita di ogni nazione e le difficoltà ad ottenere i visti.

Ma non è tutto. Tra gli altri particolari degni di nota vanno menzionati l’assistenza sanitaria (fondamentale soprattutto col passare degli anni), il numero di spiagge del paese, le ore di sole annuali e l’indice di pace. In virtù di ciò sono stati assegnati dei punteggi da 1 a 10 e il Portogallo ha ottenuto un incoraggiante 7,83.

Si tratta di un paese sicuro e con un alta percentuale della sua popolazione di età pari o superiore ai 65 anni. Può vantare sole, mare, spiagge e una qualità della vita importante a fronte di costi abbastanza contenuti. Il vino (in particolare quello di Porto), i campi da golf, i paesaggi meravigliosi completano un quadro decisamente allettante.

Dall’Algarve all’Arrabida fino ad arrivare a Nazaré (paradiso dei surfisti), le acque portoghesi sono davvero uniche nel loro genere. Iniziare la giornata con un ottimo pastel de nata e il malinconico ma orecchiabile Fado di sottofondo sono delle peculiarità di cui possono beneficiare solo coloro che scelgono questo lembo di terra all’estremità dell’Europa continentale. La cordialità del popolo fa il resto e per costruire nuovi rapporti non è di certo un particolare di poco conto.