L’importanza di avere un Isee basso: ecco come accedere ai bonus (legalmente)

Indicatore della situazione economica: perché é importante avere un Isee basso

L’Isee è un indicatore di situazione economica equivalente. Trattasi di uno strumento molto utile che viene adoperato per determinare annualmente il livello economico sul quale possono collocarsi le famiglie italiane.

Tale indicatore risulta molto utile poiché, essendo determinato sull’analisi del nucleo familiare del dichiarante, sul patrimonio mobiliare e immobiliare dello stesso e sui redditi da lavoro percepiti, in poche righe riassume la sua situazione economica e permette di utilizzarlo per accedere a determinati sgravi fiscali.

Di recente sono state introdotte numerose iniziative statali che conferiscono bonus alle famiglie italiane proprio sulla base dell’Isee posseduto. Talvolta proprio questo indicatore non permette di accedervi facilmente.

Ci si domanda allora se esiste un modo per abbassare il proprio Isee in modo da rientrare tra i beneficiari dei bonus messi a disposizione dall’amministrazione statale.

Ecco come avere un Isee basso in maniera legale

Vi sono alcune dritte che si possono seguire per riuscire ad abbassare il proprio indicatore Isee, ovviamente tutti metodi assolutamente legali e che non sono altro che dei consigli per migliorare la propria situazione. Ecco in che modo poter ottenere una dichiarazione più accettabile per i bonus fiscali statali:

cambio di residenza – spesso il motivo per cui non rientriamo nei parametri per molte agevolazioni è il fatto di non avere un nostro personale Isee. Nel momento in cui si fa parte dell’Isee del nostro nucleo familiare, saranno conteggiati ai fini della determinazione dell’indicatore in questione tutti gli elementi economici derivanti da ognuno dei membri della famiglia. Pertanto, ad esempio, uno studente si ritroverà un Isee più alto poiché sarà suo padre o sua madre a fare la dichiarazione e saranno inseriti al suo interno i redditi da lavoro dei genitori. Una soluzione perciò può essere il cambio residenza, in modo da uscire dallo stato di famiglia dei genitori.

valore delle proprietà immobiliari – il valore del proprio immobile può influire anche molto negativamente sulla determinazione dell'Isee. Per questa ragione si consiglia, soprattutto in caso di vecchie proprietà, di effettuare tramite un esperto una rivalutazione dello stesso.

evitare i conti cointestati – il conto corrente cointestato può essere dannoso al dichiarante perché il patrimonio presente su succitato conto va a essere conteggiato ai fini dell'Isee anche se appartiene quota parte alla seconda persona cointestataria del conto.

richiedere l'Isee corrente – una strategia può essere quella di evitare la richiesta di Isee ordinario, perché quello corrente permette di visualizzare l'effettiva situazione reale al presente, tenendo anche conto degli eventuali abbassamenti reddituali ricevuti negli ultimi 12 mesi.

Come effettuare la dichiarazione Isee

La propria dichiarazione Isee può essere effettuata autonomamente online, accedendo al proprio cassetto fiscale tramite lo Spid e controllando i dati precompilati inseriti dal sistema. Oppure ci si può rivolgere al proprio consulente finanziario.