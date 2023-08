Case all’asta: tutti i vantaggi che si possono avere partecipando online

Acquistare o vendere un’immobile tramite un’asta online consente di avere una serie di benefici di non poco conto. Andiamo a scoprire insieme quali sono

Prendere casa al giorno d’oggi è decisamente più difficile rispetto a qualche tempo fa. Al contempo esistono più alternative rispetto alla canonica compravendita tra soggetti privati. Ci sono le case a 1 euro che stanno riscontrando un notevole successo. Inoltre sono sempre più numerose le aste e al passo coi tempi ci sono anche quelle online.

Proprio quest’ultima opzione sta avendo un successo notevole visto che non comporta lo spostamento fisico. A testimoniarlo sono i numeri sempre più crescenti che di certo non stanno passando inosservati. Andiamo quindi ad analizzarli tenendo conto anche dei vantaggi che offre questa possibilità.

Aste online: numeri e vantaggi di questo importante strumento

Stando ai dati di APP – Aste Private Professionali, nei primi sei mesi del 2023 oltre il 41,6% delle procedure all’incanto di beni immobili ha visto la presentazione di offerte telematiche. Un incremento record se si rapporta al dato del 2020 quando le offerte online si attestavano appena al 14% del totale.

Anche il raffronto con il 2022 è abbastanza eclatante visto che lo scorso anno la percentuale era quasi del 22%. Alla base di questo successo c’è la sicurezza e la trasparenza dovuta alla tracciabilità degli atti e dei soggetti partecipanti oltre che alla piena accessibilità dei potenziali acquirenti.

I giovani in particolar modo si stanno lasciando andare a questa frontiera viste le notevoli difficoltà nel richiedere il mutuo. D’altronde con i tassi alle stelle non è di certo facile riuscire in questo intento. A ciò si aggiunge la professionalità notarile che è la garanzia alla base dello svolgimento delle aste private telematiche, così come dichiarato da Enrico Poletto, real estate manager e Ceo di App – Aste Private Professionali.

L’asta telematica quindi si svolge sotto la supervisione della figura professionale del notaio che nel corso dell’asta svolge sia la funzione di pubblico ufficiale sia di intermediario qualificato che è in grado di supportare il privato e di certificare la procedura. Così facendo si evitano pericoli di turbativa d’asta e si eseguono i controlli previsti in materia di antiriciclaggio.

L’abbattimento delle distanze è un altro dei notevoli vantaggi di questo sistema. Chiunque abbia intenzione di partecipare ad un’asta per l’acquisto di una casa può farlo a centinaia di chilometri di distanza dal punto in cui avviene fisicamente l’asta. Insomma, una metodologia che sicuramente sarà trainante nell’immediato futuro.