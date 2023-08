La geniale invenzione che ci farà dire addio a riscaldamento e aria condizionata | Non ci crederai

Una nuova straordinaria intuizione può potenzialmente offrire un isolamento extra e sostituire l’aria condizionata e il riscaldamento facendo così diminuire l’impatto sulle bollette

Il problema dei costi spropositati dell’energia seppur non sia esagerato come qualche tempo fa resta comunque attuale. D’altronde la necessità di mantenere la casa più fresca in estate e più calda in inverno non passa di moda. Per effetto di ciò sarebbe opportuno trovare delle alternative più economiche e che consentano di poter risparmiare sulle bollette mensili.

Stando ad un’interessante ricerca della Stanford University ci sarebbe una soluzione decisamente a portata di mano in grado di risolvere questo genere di problemi. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta nello specifico.

Qual è l’alternativa ecologica a condizionatori e riscaldamenti secondo un’importante lavoro di ricerca

Si tratta di un nuovo tipo di vernice che è in grado di mantenere le nostre abitazioni più fresche d’estate e più calde d’inverno riducendo in maniera significativa il consumo energetico, i costi e le emissioni dei gas serra. I ricercatori della nota università sono partiti dal presupposto che il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti rappresentano circa il 13% del consumo energetico globale e circa l’11% delle emissioni di gas serra.

Secondo gli scienziati inoltre le vernici di nuova invenzione prodotte con un’ampia gamma di colori sono in grado di ridurre la necessità sia di riscaldare che di raffreddare gli spazi chiusi come gli edifici, ma anche i treni e i camion. Nel corso degli esperimenti effettuati con questa tecnica innovativa è stato possibile ridurre l’energia usata per il riscaldamento di circa il 36% negli ambienti artificiali e freddi.

Al contempo è stato possibile fare a meno del 21% dell’energia per il raffreddamento in condizioni di caldo artificiale. Nelle simulazioni effettuate con la nuova vernice (su pareti e tetti esterni) in condomini di media altezza negli Stati Uniti il consumo totale di energia per qualsiasi fine è diminuito del 7,4% nel corso di un anno.

Andando nel dettaglio le vernici messe a punto dagli studiosi della Stanford University hanno due strati applicati separatamente, uno inferiore riflettente all’infrarosso che si avvale di scaglie di alluminio e l’altro superiore ultrasottile trasparente all’infrarosso che usa utilizza nanoparticelle inorganiche disponibili in un’ampia gamma di colori.

Per mantenere il calore all’esterno può essere applicata su pareti esterne e tetti. Per quanto concerne gli interni invece, ovviamente vengono messe alle pareti dove lo strato inferiore riflette le onde infrarosse che trasferiscono energia attraverso lo spazio e non sono visibili all’occhio umano.