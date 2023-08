I tre lavori estivi più ricercati per arrotondare i propri guadagni: ti stanno cercando

Trovare un lavoretto per avere dei guadagni extra durante l’estate è più semplice di ciò che si pensa. Ecco alcune idee poco dispendioso ma piuttosto remunerative

Con l’aumento dei costi, l’inflazione e tutto ciò riguarda il caro vita, nasce sempre più il bisogno di guadagnare qualcosina in più per non doversi limitare e concedersi anche qualche svago che non rientra nelle proprie capacità economiche. A tal proposito, l’estate si dimostra un periodo propizio, perchè offre diverse possibilità per accumulare un tesoretto da gestire nei mesi invernali.

Quali sono i tre lavori che aiutano ad arrotondare durante l’estate

Tre sembrerebbero le mansioni più richieste, anche se nonostante non necessitino di una formazione particolare, hanno comunque bisogno di una certa dimestichezza e di indole nei confronti della materia. Primo lavoro su tutti è quello del dog-sitter, diventato fondamentale anche in altre stagioni dell’anno ma è in estate che la domanda supera spesso anche l’offerta. Il motivo è semplice, molti vacanzieri non possono portare con sè il proprio amico a quattro zampe sia per questioni economiche ma anche pratiche e logistiche. Ma poichè gli animali domestici sono parte integrante della nostra famiglia, è bene cercare per loro la miglior soluzione possibile. E allora perchè non lasciarlo ad una persona fidata che possa coccolarli e provvedere alle loro esigenze? Il tutto al fresco di una comoda casa accogliente. Per fare ciò è però fondamentale che la persona di riferimento ami gli animali in modo incondizionato e cerchi di non far sentir loro la mancanza di casa.

In seconda battuta, oltre a guardare i cani, chi non ha mai pensato di diventare proprio il guardiano delle case dei vacanzieri? In questo modo si potrebbe unire l’utile al dilettevole, dato che magari questo lavoro potrebbe comportare il trasferimento temporaneo in un’altra città e quindi potrebbe essere associato anche ad un viaggio personale, anche se con connotati differenti. Ma insomma, si arrotonda vedendo posti nuovi, in totale autonomia.

Come terzo “lavoretto” si potrebbe pensare di arrotondare prestando il proprio servizio in bar o locali in cui la movida è ben presente. Sembrerebbe scontato, eppure non lo è. Perchè spesso ci si lascia scoraggiare dal fatto che quel posto non è adatto a noi, ma poichè richiede manodopera, l’iniziativa di proporsi e di mettersi in gioco è sempre ben accetta. Anche perchè si tratta di lavori che non sempre si è disposti a fare, dati gli orari dei locali. E allora perchè non tentare?