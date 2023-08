Ladri d’appartamento: tutte le tecniche più utilizzate dai malviventi esperti

Sono diversi gli stratagemmi utilizzati dai ladri che rubano in casa. Andiamo a vedere quali sono quelli più comuni per capire come proteggersi da questi attacchi

I ladri d’appartamento non conoscono soste e non vanno in vacanza nemmeno ad agosto. Anzi per certi versi si tratta di un mese piuttosto propizio per questi furfanti che approfittano dell’assenza delle persone dalle loro abitazioni. Ad ogni modo è importante conoscere le loro tecniche di azione così da poterle limitare il più possibile.

Nel corso del tempo hanno affinato le loro strategie che diventano sempre più inquietanti. Non resta che scoprire quali sono nello specifico e individuare i segnali a cui è bene prestare una particolare attenzione.

Le tecniche più utilizzate dai ladri d’appartamento: i particolati a cui prestare attenzione

Tra le principali ci sono quella del lock picking e del key bumping. La prima non è altro che l’apertura delle serrature utilizzando le graffette. Se il ladro è abbastanza abile avvalendosi di questo trucchetto può riuscire nel suo intento senza lasciare nessuno segno di effrazione. Il key bumping invece è qualcosa di più comune.

In pratica ogni marca e tipologia di serratura col cilindro europeo ha una sua chiave che una una volta inserita nel cilindro riesce ad aprire ogni porta di un determinato tipo. Basta un martello per poter attuare questa tecnica, che al pari dell’altra sopracitata non lascia alcun tipo di segno.

Decisamente più spaventose sono le chiavi bulgare. Consentono di ricostruire il profilo della chiave di una serratura a “doppia mappa” senza aver a disposizione la chiave originale e soprattutto senza smontare la serratura della porta blindata. Dunque, un altro modo che aiuta a non dare nell’occhio, ma le serrature a doppia mappa di ultima generazione sono in grado di resistere a questi loschi attacchi.

Una volta spiegate le modalità che consentono di entrare in casa non resta che capire ciò che viene prima come ad esempio i segnali sulle porte. Quando viene segnata una M sul campanello significa che l’appartamento può essere svaligiato, magari perché i proprietari non ci sono o rientrano a casa abbastanza tardi. Strani simboli potrebbero apparire anche sulla porta o sul cancello d’ingresso.

Qualora si riesca a notarli sarebbe fondamentale cancellarli immediatamente per mandare a vuoto i ladri. I fili di colla invisibili per verificare se i proprietari rientrano o meno in casa e quella della lastra di plastica (la si lascia passare nella fessura tra porta e stipite si punta alla scocca della serratura per poi aprirla) sono altre due procedure piuttosto in auge.