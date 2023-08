Caro scuola: tutto ciò che è utile fare per risparmiare sulle spese riguardanti l’istruzione

Le spese per il materiale scolastico possono avere un’incidenza importante sull’economia familiare. Con alcuni piccoli accorgimenti però si possono contenere i costi in maniera intelligente

La fine dell’estate è il preludio all’inizio dell’anno scolastico che naturalmente per i genitori rappresenta un momento importante anche da un punto di vista economico. Infatti è necessario acquistare tutto l’occorrente per consentire ai propri figli di poter affrontare al meglio le attività didattiche.

Naturalmente il tutto va fatto con intelligenza e lungimiranza, in modo tale da evitare esborsi inutili che vanno ad incidere sulle altre spese fisse da sostenere ogni mese. Ecco come fare per comprare l’attrezzatura necessaria senza spendere cifre folli.

Tutti i passaggi da seguire per contenere le spese scolastiche

La prima cosa da fare è stilare una lista con ciò che realmente serve alla stregua di ciò che si fa con la spesa. Questa lavoro preventivo aiuta a focalizzare l’attenzione sulle cose essenziali e a non dispendersi nei meandri dei negozi prendendo articoli che magari possono rivelarsi superflui.

Riciclare qualcosa può essere un altro buon viatico. Per qualche anno infatti si possono utilizzare zaini, astucci e magari anche qualche penna e dei colori. Insegnare ai propri figli a prendersi cura delle proprie cose è invece un qualcosa che va fatto nel tempo. Solo così si può sperare che ciò che viene acquistato oggi possa avere una durata nel tempo.

Acquistare all’ingrosso e approfittare delle offerte sono passaggi tassativi da seguire. La fine di agosto solitamente è un buon periodo sotto questo punto di vista. Le vendite sono elevate e i commercianti per incentivare le persone a scegliere il proprio negozio si lasciano andare spesso a promozioni invitanti.

Uno dei tasti più dolenti da un punto di vista economico è quello dei libri. Alle volte acquistare le vecchie edizioni può essere una mossa vincente. La differenza con le nuove può essere talmente impercettibile che quasi non crea disagi agli studenti. Ovviamente questo aspetto va verificato prima dell’acquisto. Spazio quindi all’usato che in linea di massima consente di dimezzare i costi.

Al passo coi tempi però va valutato l’uso delle risorse digitali qualora ciò sia possibile. Alcuni libri infatti sono disponibili online e ciò può abbattere e non di poco l’esborso. Anche avvalersi di applicazioni e software può essere una soluzione proficua per quanto concerne alcuni aspetti dell’apprendimento. Per il resto c’è il “fai da te” con scambi di libri tra amici e parenti e la realizzazione di copertine per i libri con il materiale casalingo.