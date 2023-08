Ristoranti troppo “salati”? Come evitare scontrini spropositati con poche semplici mosse

Imbattersi in conti piuttosto eccessivi al ristorante non è così inusuale negli ultimi tempi. Vediamo cosa può fare il cliente per cercare di evitare situazioni troppo onerose

Andare a mangiare al ristorante è una sana abitudine a cui gli italiani proprio non sanno rinunciare. La possibilità di gustare squisite pietanze restando comodamente seduti su una sedia e senza la preoccupazione di dover preparare il tutto è qualcosa che non passa mai di moda, ma che sta diventando sempre più onerosa.

Chiaramente bisogna fare i conti con il periodo storico che stiamo vivendo, in cui i prezzi dei prodotti di prima necessità e delle bollette stanno avendo un’incidenza incredibile sui prezzi di un pranzo o una cena al ristorante. A prescindere da ciò può capitare che qualcuno cerchi di approfittarsene, ma al contempo si possono prendere delle contromisure per scongiurare scontrini troppo elevati.

Scontrini alle stelle al ristorante: i metodi per prevenire il peggio

La prima cosa da fare è leggere il menù fuori dal locale e farsi un’idea dei prezzi che applica quel determinato ristorante. Se il prezzario non è esposto all’esterno, nel momento in cui ci si siede è sempre lecito cambiare idea perché magari ci si rende conto che i piatti sono più cari rispetto alle aspettative e quindi non in linea con le nostre possibilità.

Tra le tutele più importanti per i consumatori ci sono le recensioni. Leggerle può essere di grande aiuto per capire che tipo di posto dobbiamo aspettarci. Ovviamente più sono negativi i feedback più è difficile che alla fine si decida di andarci. D’altronde quando si mangia fuori si predilige la qualità e la possibilità che non venga garantita di certo non è incoraggiante.

Attenzione anche alle recensioni estremamente positive soprattutto se sono poche. La possibilità che siano fasulle non è da escludere. Non sono rari i casi di gestori che le richiedono ad amici stretti in modo da elevare il loro appeal. Per questo, è bene essere minuziosi e meticolosi quando si compie questo genere di lavoro.

Per quanto concerne i suggerimenti dei camerieri possono essere utili, ma possono anche essere delle piccole trappole. Se viene proposto un piatto del giorno fuori menù è bene essere un po’ sfrontati e chiedere subito quanto costa. Se conviene ok, altrimenti si può optare per un educato rifiuto.

Capitolo pagamento. Imbattersi in esercenti che vogliono evitare i pagamenti con carta per evitare le commissioni bancarie (che non sono poi così basse) non è poi così raro. Peggio ancora se viene applicata una maggiorazione per il pagamento elettronico. Tenere gli occhi aperti in questi frangenti non è mai una scelta sbagliata.