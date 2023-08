Bancomat e carte di credito: gli oggetti insospettabili che ti rovinano tutto, in casa

Le carte di credito possono smagnetizzarsi a contatto di oggetti a dir poco insospettabili. Andiamo a scoprire insieme quali sono e perché possono essere così dannosi

Alzi la mano chi non ha nemmeno un conto o una carta al giorno d’oggi. Praticamente impossibile se si pensa alle numerose operazioni che si possono compiere grazie a questi strumenti che piano piano stanno prendendo il posto dei contanti.

Al contempo però vanno salvaguardati perché il rischio che possano smagnetizzarsi resta sempre da considerare. Quindi è bene prestare attenzione alle cose che possono potenzialmente entrare in contatto con le nostre carte di debito o credito.

Gli oggetti impensabili che potrebbero smagnetizzare carte e bancomat

Infatti esistono degli strumenti piuttosto pericolosi sotto questo punto di vista. A ciò va aggiunto un particolare di non poco conto, ovvero che alcuni oggetti in grado di smagnetizzare la nostre carte sono a dir poco insospettabili. Il primo è la televisore, che al pari di altri elettrodomestici che possiedono una banda magnetica, può potenzialmente danneggiare la striscia della carta.

Attenzione anche gli smartphone visto che spesso capita di mettere le carte nella stessa tasca del telefono. Un mix in grado di far smagnetizzare la carta. Più o meno di pari passi ci sono i computer, il cui utilizzo è appena al di sotto di quello dei cellulari.

In generale comunque è bene prendere tutte le precauzioni possibili, tenendo le carte in apposite custodie o parti del portafoglio abbastanza protette. Qualora invece il danno sia già stato fatto è opportuno conoscere delle soluzioni che siano in grado di rianimare la carta o il bancomat.

La tecnica più comune è quella di strofinare energeticamente la carta di credito con un fazzoletto asciutto pulendo in particolar modo il chip e la banda magnetica. L’alternativa è avvalersi di una gomma da cancellare e di passarla per bene sul chip e la banda magnetica. L’auspicio è che almeno uno dei due rimedi sortisca gli effetti sperati, altrimenti si rischia di passare una giornata in banca per rifare la carta e nella peggiore delle ipotesi pagare una maggiorazione per la sostituzione.

Se poi ci si ritrova in vacanza i disagi possono essere ancora più elevati visto che ci si ritrova nella condizione di non poter fare praticamente nulla. In quel caso viene meno anche la possibilità di recarsi in banca a meno che non si dispone di un conto che fa capo a qualche importante banca internazionale.