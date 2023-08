Acquisto auto con Legge 104, ci sono novità importanti: impossibile non approfittarne

La legge 104 prevede delle agevolazioni anche per l’acquisto di un’automobile. Vediamo tutte le novità del 2023.

La Legge sulla disabilità, meglio conosciuta come Legge 104 del 1992, sancisce i principi dell’ordinamento in tema di diritti, integrazione sociale e assistenza ai disabili. Tra i diversi benefici concessi ai titolari di 104, la possibilità di acquistare un’auto usufruendo di agevolazioni fiscali come, ad esempio, lo sconto dell’IVA al 4 per cento anziché al 22 per cento e la detrazione IRPEF del 19%.

Ovviamente, per ottenere tali agevolazioni è necessario che l’auto sia acquistata unicamente o prevalentemente per essere utilizzata a beneficio della persona con disabilità. Nello specifico, le categorie a cui può essere riconosciuto il beneficio comprendono:

• non vedenti e sordomuti;

• disabili con handicap psichici o mentali titolari dell’indennità di accompagnamento;

• disabili con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

• disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

L’agevolazione 104 può essere riconosciuta anche ad un familiare del soggetto invalido, a patto che, quest’ultimo risulti fiscalmente a carico. Le tipologie di veicoli che possono essere acquistate usufruendo delle agevolazioni legge 104 sono diverse: automobili, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autoveicoli specifici, autocaravan, motocarrozzette, motoveicoli a tre ruote e così via. Ma ora andiamo al sodo e scopriamo nel dettaglio le principali agevolazioni per chi ha la Legge 104 e vuole acquistare un’auto.

Acquisto auto con Legge 104: quali agevolazioni spettano

Le agevolazioni fiscali sull’acquisto di un’auto riconosciute alle persone con disabilità, sono principalmente due:

• detrazione IRPEF del 19%. Con la detrazione fiscale chi acquista un’auto, potrà godere di uno sconto sulle tasse da pagare alla successiva dichiarazione dei redditi. Questo significa che non è il concessionario ad applicare lo sconto sulla spesa sostenuta, come spesso erroneamente si pensa. L’agevolazione prevede una spesa massima detraibile pari a 18.075,99 euro, praticamente, indipendentemente dal prezzo di acquisto, è possibile recuperare al massimo 3.434,43 euro. La detrazione IRPEF può essere sfruttata anche per le spese sostenute per eventuali riparazioni del mezzo, ma non per la manutenzione ordinaria.

• IVA agevolata al 4% (e non al 22%). In questo caso, è necessario presentare una specifica documentazione.

Le agevolazioni spettano sia in caso di acquisto di un veicolo nuovo che usato, ma può essere sfruttata una sola volta ogni 4 anni, eccetto nel caso di furto del veicolo. Ricordiamo infine che, prima di due anni dalla data di acquisto, il veicolo non può essere venduto o donato, pena il dovuto pagamento all’Agenzia delle Entrate della differenza con l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni.