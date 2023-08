Il fenomeno dei lavoratori introvabili: in Italia è emergenza

Emergenza manodopera: si avverte in molti la settori la mancanza di personale

Da moltissimi decenni si parla di disoccupazione e di come questa piaga della società comporti tantissimi disagi, quali l’alto numero di giovani che non lavorano e l’altrettanto alta percentuale di quelli che emigrano per cercare fortuna in altri paesi.

Sfortunatamente esiste anche un risvolto della medaglia, ovvero un fenomeno ugualmente negativo ma opposto, che è quello della mancanza di personale. In moltissimi settori infatti aumenta il numero dei cosiddetti lavoratori introvabili.

Si tratta cioè di una situazione in cui il lavoro è disponibile, ma mancano le risorse umane da impiegarvi. Pertanto vi sono non poche aziende con una grossa carenza di personale. Nello specifico a scarseggiare è la manodopera specializzata.

Ecco i settori a rischio e le regioni in cui c’è maggiore carenza

A lanciare l’allarme per l’emergenza lavoratori introvabili è l’Associazione Confartigianato, la quale osserva come nell’ultimo anno si sia alzata la percentuale di lavoratori introvabili. Essa è difatti passata dal 40,3% del 2022 al 47,9% del 2023.

L’emergenza abbraccia tutti i settori professionali che prevedono un’alta dose di specializzazione della manodopera. I settore maggiormente investiti dal fenomeno sono quelli dell’edilizia e della metalmeccanica (scarseggiano in effetti gli operai della carpenteria specializzata e i carpentieri edili).

Il problema abbraccia tuttavia sempre più settori, estendendosi fino alle attività digitali e hi-tech. Inoltre, anche se la concentrazione dell’emergenza è prettamente italiana, anche nel resto del mondo la situazione non è in miglioramento.

Nello specifico le aree italiane maggiormente interessate da questo aumento della carenza di manodopera sono il Meridione (con l’aumento nell’ultimo anno di 9,1 punti percentuali della quota), seguito dalle regioni settentrionali e dal centro Italia.

La regione che in assoluto vede la più alta percentuale di lavoratori introvabili è il Trentino Alto Adige, con il 61,6% di personale scarsamente reperibile.

Le soluzioni ideate dalle imprese

Per arginare il dilagante fenomeno sono molte ormai le aziende che optano per l’instaurazione di rapporti stretti e diretti con gli istituti professionali e le scuole di formazione del personale, in modo da attingere direttamente alla fonte di risorse umane formate da poter impiegare.

Inoltre un sempre maggior numero di aziende sta tentando un approccio da welfare del lavoro, puntando cioè sull’offerta di pacchetti che comprendano anche ore di smart working oltre che alcuni benefit che mettano in condizioni di poter sostenere le condizioni lavorative.