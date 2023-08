Asta immobiliare, comprare una casa conviene davvero? I pro e i contro

Prima di comprare una casa tramite un’asta immobiliare è bene conoscere tutti i pro e i contro che riserva questa operazione.

Come molti sanno, per asta immobiliare si intende quella procedura utilizzata per la vendita di immobili come, ad esempio, abitazioni, terreni o qualsiasi tipologia di edificio.

Acquistare una casa all’asta può rivelarsi un’operazione particolarmente vantaggiosa perché consente di ottenere un prezzo di acquisto significativamente inferiore rispetto a quello di mercato, allo stesso tempo è opportuno tenere gli occhi ben aperti per non andare incontro a brutte soprese. Può capitare, infatti, di incappare in abusi edilizi da sanare, o di acquistare un immobile che necessità di interventi urgenti.

Pertanto, meglio conoscere tutti i vantaggi e gli svantaggi di comprare una casa all’asta.

Comprare una casa all’asta: tutti i pro e i contro

Tra i modi per acquistare una casa c’è l’asta immobiliare. Si tratta di una procedura che comporta differenti vantaggi e svantaggi, per cui, prima di intraprendere questa strada, è meglio imparare a riconoscerli, o in alternativa affidarsi ad un esperto nel settore.

Per quanto riguarda i vantaggi di acquistare un immobile all’asta, non possiamo non partire dai costi da sostenere. Nonostante non sia possibile calcolare con esattezza quanto si risparmi, una casa venduta all’asta ha prezzo inferiore rispetto al valore di mercato. In linea generale, il risparmio va da un minimo del 10 per cento fino ad un massimo del 60 per cento. Comprare una casa all’asta garantisce, inoltre, la trasparenza della documentazione, dunque, sono reperibili tutte le informazioni riguardanti l’immobile, compresa la perizia immobiliare. Inoltre, al giorno d’oggi, è possibile partecipare ad un’asta anche comodamente da casa, in tutta sicurezza, grazie all’acquisto in modalità telematica.

Tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi è opportuno mettere in conto i contro che può comportare l’acquisto di una immobile all’asta. Tra i possibili svantaggi a cui si va incontro, senza dubbio, la complessità delle procedure. Soprattutto per chi è alla prima esperienza, infatti, è consigliabile il supporto di un consulente che definisca le procedure e prepari tutta la documentazione necessaria. In più, è bene tenere a mente che una volta aggiudicato l’immobile, i tempi per saldare sono di 60 e 90 giorni. Occhio, infine, ai pericoli del comprare una casa con questo metodo. I principali rischi di cui è meglio essere consapevoli riguardano eventuali abusi edilizi, o la necessità di interventi urgenti, la presenza di inquilini in possesso di contratti opponibili o la presenza di diritti di terzi o ipoteche.