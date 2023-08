Invalidità civile, quando spetta e come presentare domanda | Istruzioni Inps

Quando viene riconosciuta l’invalidità civile e come va presentata la domanda. Facciamo chiarezza sulla base delle istruzioni INPS.

L’ invalidità civile è una condizione riconosciuta dall’ordinamento giuridico italiano, in favore delle categorie più deboli che, a causa di deficit o menomazioni, non sono in grado di svolgere una normale attività lavorativa. L’articolo 38 della nostra Costituzione garantisce ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

Pertanto, lo Stato prevede diversi sostegno di tipo economico e non. Nella prima rientrano assegni, indennità e pensioni, nella seconda invece, rientrano agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.

Ad ogni modo, per ottenere il riconoscimento dello stato di invalidità civile è necessario presentare domanda all’INPS, ecco come si presenta la domanda di invalidità civile nel 2023.

Invalidità civile: come presentare domanda

Lo stato di invalidità civile dà diritto a diverse tipologie di sostegno economico e socio – sanitario ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni che, per deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito, o di una menomazione fisica abbiano una riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo, dovuta a cause diverse dalla guerra, dal lavoro o dal servizio. Possono richiedere l’invalidità civile anche i minori che mostrano difficoltà a svolgere funzioni quotidiane tipiche della loro età e gli over 65 con difficoltà a deambulare o il bisogno di assistenza costante.

La domanda per il riconoscimento va presentata all’INPS esclusivamente in modalità telematica. Innanzitutto, è necessario recarsi dal proprio medico curante e ottenere il certificato introduttivo attestante la natura dell’infermità che, dovrà poi essere inoltrato all’Ente previdenziale. La validità è di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. Per inoltrare la domanda di invalidità civile, i cittadini hanno a disposizione due alternative. E’ possibile presentare la richiesta in autonomia, attraverso il portale web INPS, autenticandosi attraverso SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Sevizi) e seguendo il percorso indicato. In alternativa, ci si può rivolgere ad enti come associazioni di categoria, patronati sindacali, centri di assistenza fiscali (CAF) o altre organizzazioni associative.

Una volta ultimata la procedura per la richiesta di invalidità civile, viene emessa una ricevuta da stampare. Successivamente, l’INPS trasmette la domanda all’ASL di competenza e fissa la data della visita di controllo, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni da quando viene presentata la domanda, il periodo si riduce a 15 giorni in presenza di patologia oncologica. In seguito alla visita medica, verrà redatto un verbale che deve essere approvato all’unanimità da un’apposita commissione e che verrà poi inviato dall’INPS al richiedente.