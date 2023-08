Bollo auto, come verificarne il pagamento: le sanzioni sono salatissime

Il bollo auto è una tassa che va pagata con cadenza annuale, pena interessi e sanzioni salatissimi. Ecco come verificarne il pagamento.

Il bollo auto o tassa automobilistica, che dir si voglia, è il tributo che deve essere corrisposto alla propria Regione di residenza dai proprietari di auto e moto che risultano iscritte regolarmente al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). L’imposta riguarda tutti i mezzi a motore che circolano sul territorio nazionale e non, compresi quelli a noleggio o leasing.

La tassa automobilistica va rinnovata ogni anno, e va pagato entro la scadenza che si calcola in base al mese di iscrizione al PRA, pena interessi e sanzioni oltre la cifra da pagare. Se il bollo auto viene saldato entro 14 giorni dalla scadenza, avrà un sovraprezzo dello 0,1% della somma dovuta per ogni giorno trascorso dalla data prestabilita. Qualora il saldo dovesse avvenire tra i 15 e i 30 giorni dopo, la mula è pari a un decimo della somma da corrispondere. Dai 31 ai 90 giorni, il sovraprezzo è dell’1,67%. Dopo i 90 giorni e fino a 12 mesi dalla data di scadenza viene applicato il 3,75% in più. Superato l’anno, viene applicata una multa del 30% dell’importo dovuto con aggiunta di interessi pari allo 0,5% della somma, calcolati di sei mesi (di ritardo) in sei mesi.

In altre parole, tanti soldi che la propria regione di residenza ha diritto di chiedere entro tre anni. Per cui, per evitare rischi è meglio sapere come verificare il pagamento del bollo auto.

Bollo auto: come verificarne il pagamento

A chi non riesce a ricordare di aver pagato regolarmente la tassa automobilistica, può essere utile sapere che la verifica dei pagamenti può essere fatta semplicemente ed in totale autonomia, sul portale web dell’Aci.

Sul sito dell’Aci, autenticandosi con SPID o CIE, basterà cliccare sulla voce “Bollo auto” e, successivamente, inserire il numero di targa, il nominativo del proprietario e la Regione di residenza. In pochi attimi, il sistema fornirà tutte le informazioni relative ai precedenti pagamenti, con data e importi versati. In caso di mancato pagamento, compare un’avvertenza. La verifica sui pagamenti della tassa automobilistica può essere fatta anche attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultimo, però, è attualmente in fase di dismissione.

Va specificato, che per il controllo dello stato di pagamento del bollo auto, molte regioni italiane, come ad esempio il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana, hanno messo a disposizione sui propri siti istituzionali un portale dedicato proprio alla tassa automobilistica, dove è possibile verificare l’avvenuto pagamento, le prossime scadenze e scaricare le ricevute.