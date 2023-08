Legge 104, come funzionano i permessi dal lavoro | Tutto quello che devi sapere per non sbagliare

Tra i benefici riconosciuti dalla Legge 104 i permessi da lavoro. Vediamo nel dettaglio come possono essere fruiti.

I permessi 104 rientrano tra i benefici previsti in favore dei disabili gravi e dei familiari che gli prestano assistenza. Proprio come previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 104, in caso di accertamento di disabilità grave, hanno diritto ai permessi retribuiti tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che soddisfano i requisiti previsti.

Nello specifico, spettano tre giorni di permessi retribuiti al mese:

• al soggetto disabile in situazione di gravità;

• ai genitori di figli disabili gravi (anche adottivi o affidatari);

• coniuge, parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n 76, convivente di fatto ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della stessa legge, parente o affine entro il secondo grado;

• a parenti ed affini di terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto del disabile grave siano ultrasessantacinquenni o invalidi o siano deceduti o mancanti.

I permessi previsti dalla Legge 104 possono essere fruiti per intero o frazionati in ore. Nelle prossime righe vediamo nel dettaglio come funzionano.

Permessi 104: come funzionano

La legge 104 prevede diverse agevolazioni e benefici in favore dei soggetti disabili e dei familiari che prestano assistenza. Tra questi, i permessi retribuiti dal lavoro. Nello specifico, la legge prevede tre giorni di permesso retribuito al mese. Come abbiamo anticipato, i permessi possono essere fruiti per intero o anche frazionati in ore, sia dai dipendenti del settore privato che da quello pubblico.

Al lavoratore disabile che richiede i permessi per se stesso, spettano riposi orari giornalieri di una o due ore, in base all’orario di lavoro, oppure, tre giorni di permesso mensile, frazionabili in ore. In linea generale, le stesse regole valgono per i genitori di figli minori di 12 anni affetti da grave disabilità.

Ad ogni modo, qualora i permessi 104 vengano utilizzati ad ore deve essere rispettato un limite di orario mensile. Il limite è pari al normale orario di lavoro diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per tre. Dunque, la formula è: orario normale di lavoro settimanale / numero dei giorni lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili. Facendo un esempio pratico, chi ha un orario di lavoro settimanale di 40 ore spalmati su 5 giorni, può usufruire di 24 ore di permessi (40/5 x 3 = 24).