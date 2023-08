Attenzione alla truffa della Posta, sta accadendo davvero: segnalate subito se vi chiama questa persona

Una truffa che sta colpendo soprattutto gli anziani di una cittadina ma potrebbe allargarsi altrove ecco di cosa si tratta.

Una frode molto pericolosa sta colpendo gli abitanti di Castel Morrone, mettendo in allerta l’intera comunità. Si tratta di un imbroglio telefonico in cui un truffatore si spaccia per il direttore delle Poste e, con una scusa, riesce a ottenere il Pin delle vittime prescelte. Questo articolo è un avviso importante per tutti, affinché siate consapevoli dei rischi e possiate proteggervi da questa insidiosa pratica.

Truffa telefonica delle Poste, non date i codici e segnalate

L’operazione dei truffatori è molto ben organizzata e mira a sfruttare la fiducia delle persone. I malintenzionati contattano le vittime tramite telefono e si presentano come il direttore delle Poste. Utilizzando un tono fidato e convincente, comunicano alle persone che sono stati individuati problemi con il conto corrente e che è necessario fornire loro il Pin per risolvere la situazione.

È importantissimo rimanere vigili e non cadere nella trappola. Mai e poi mai fornire il proprio Pin o qualsiasi altra informazione personale a persone sconosciute, nemmeno se si spacciano per figure di autorità. Le Poste Italiane non richiedono mai tali informazioni telefonicamente e, di solito, le comunicazioni più importanti sono fornite tramite lettera ufficiale o tramite visite personali presso gli uffici preposti.

Qualora riceviate una chiamata sospetta da un presunto direttore delle Poste, siate cauti e assicuratevi di non rivelare alcuna informazione personale. Chiudete la telefonata e chiamate voi l’ufficio postale di riferimento per chiedere informazioni. Se potete recatevi direttamente presso la sede di Poste Italiane del vostro paese o comune per verificare la veridicità della comunicazione.

Per evitare di cadere nella trappola dei truffatori, ecco alcuni consigli utili:

Non fornite mai il vostro Pin o altri codici personali a persone sconosciute, anche se sembrano essere figure di autorità.

a persone sconosciute, anche se sembrano essere figure di autorità. Verificate sempre l’identità dei richiedenti, per farlo basta chiamare l’ufficio postale utilizzando numeri ufficiali, non quelli che potrebbero darvi i truffatori.

Non abbiate fretta di rispondere o di prendere decisioni durante una chiamata sospetta . La fretta e la paura sono armi perfette nelle mani di chi ha cattive intenzioni.

. La fretta e la paura sono armi perfette nelle mani di chi ha cattive intenzioni. Informatevi sugli ultimi tipi di truffe telefoniche in atto e sulle precauzioni da adottare. Mantenete un occhio attento sui comunicati stampa delle autorità locali e nazionali, che spesso forniscono informazioni utili sulla sicurezza.

in atto e sulle precauzioni da adottare. Mantenete un occhio attento sui comunicati stampa delle autorità locali e nazionali, che spesso forniscono informazioni utili sulla sicurezza. Non abbiate timore o vergogna a chiudere la chiamata e contattate le forze dell’ordine in caso di dubbio.

E’ fondamentale diffondere queste informazioni a parenti, amici e vicini di casa, al fine di prevenire ulteriori vittime di questa truffa pericolosa. Ricordate, siate sempre cauti e non fornite mai informazioni personali tramite il telefono, soprattutto se vi mettono fretta e cercano di spaventarvi. Se si comportano così, quasi sempre è un tentativo di truffa.