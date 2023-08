Manutenzione auto: l’oggetto da comprare assolutamente prima dell’inizio dell’autunno

Avere cura della propria automobile è fondamentale per poterle garantire un ciclo di vita più lungo. Con l’arrivo dei primi freddi ad esempio è importantissimo prendere una fondamentale precauzione

Nel momento in cui si acquista una macchina il passo successivo è la manutenzione. Infatti alle volte presi dagli impegni o dalla pigrizia non si fa tutto l’occorrente per il proprio veicolo e ciò alla lunga può avere un’incidenza piuttosto negativa.

Gli esempi più classici possono il controllo freni e dell’olio, il cambio delle gomme o semplicemente una bella pulita sia interna che esterna. Attenzione però all’avvicendarsi delle stagioni. Anche questo fattore non va per niente tralasciato quando si è proprietari di un’automobile.

Il prodotto fondamentale per il motore che contrasta il freddo

Le condizioni climatiche infatti hanno una seria incidenza sulle automobili e per questo è sempre opportuno farsi trovare preparati. Ad esempio con la fine dell’estate sarebbe opportuno avvalersi dell’antigelo. Quando le temperature scendono sotto zero, l’acqua all’interno del motore potrebbe congelarsi causando gravi danni al veicolo.

Per scongiurare ciò l’antigelo può essere decisivo. Trattasi infatti di un additivo che abbassa il punto di congelamento del liquido di raffreddamento proteggendo così il motore dal rischio di congelamento. È composto principalmente da etilene glicole e assicura un corretto funzionamento del sistema di raffreddamento, prevenendo così il blocco del motore.

A ciò va aggiunto il possesso di proprietà anticorrosive che contribuiscono a proteggere le parti metalliche del motore. Ciò però non significa che se ne possa fare un uso sconsiderato, deve essere comunque utilizzato con cautela. Prima di versarlo nel radiatore, è fondamentale assicurarsi che il motore sia spento e freddo così da evitare scottature.

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione del prodotto resta un consiglio da seguire minuziosamente visto che la quantità di antigelo da utilizzare può variare a secondo del modello dell’auto. Un altro errore da non commettere mai è pensare che la manutenzione dell’auto possa essere una pratica troppo onerosa e faticosa e che se si può evitare è meglio.

Nulla di più sbagliato. È un investimento sul futuro del proprio veicolo e soprattutto nel caso dell’antigelo la spesa è contenuta e si può tranquillamente sostenere senza chissà quale esborso economico. Insomma, prima dell’inizio dell’autunno sarebbe importante effettuare questo passaggio e farsi trovare pronti. D’altronde basta davvero poco per trascorrere la fase invernale lontano da fastidiosi grattacapi. Non agire per tempo potrebbe poi rivelarsi ancor più deleterio per le proprie tasche.