Hai il sospetto che il tuo partner ti tradisca: ecco i principali indizi secondo un investigatore

Molte persone non sono così abili a capire quando il partner lo sta tradendo. Per questo è bene seguire i consigli di un importante investigatore, che ha addirittura scritto un libro sulla questione

Il tradimento è probabilmente l’incubo più grande di ogni persona che vive una storia d’amore. Chiaramente non bisogna essere ossessionati da ciò altrimenti si rischia di essere asfissianti e controproducenti, ma come è giusto che sia un minimo di timore può sempre affiorare.

In pochi lo rivelano e si prendono le proprie responsabilità. La maggior parte delle persone infatti preferisce agire di nascosto per evitare strascichi e stravolgimenti della propria vita. Eppure captare i segnali di un tradimento non è poi così difficile e a tal proposito ecco qual è il parere di Tom Martin, presidente della Martin Investigative Services di Newport Beach in California.

Gli indizi più concreti che possono indicare un tradimento in atto

Nel suo libro Seeing Life trough Private Eyes ha fornito diversi elementi che possono essere indice di infedeltà. Alcuni sono piuttosto scontati e magari singolarmente non possono alimentare chissà che sospetti, ma già se se ne sommano tre o quattro il quadro potrebbe cambiare radicalmente.

Ad esempio se il proprio compagno/a trascorre molto più tempo a lavoro rispetto al solito, non è propenso ai rapporti sessuali come un tempo e ha un atteggiamento sempre piuttosto sulla difensiva allora potrebbe significare che ha qualcosa da nascondere di non propriamente carino.

Attenzione anche ad un nuovo abbigliamento in palestra o in generale. Magari vuole migliorare il proprio aspetto esteriore per far colpo su qualcun altro. Cambiare le proprie abitudini soprattutto per chi è piuttosto routinario non è sempre un bene in particolar modo nella vita di coppia.

Quindi se vostro marito o vostra moglie sembra essere un po’ cambiato/a sotto questo punto di vista cercare di osservarlo/a meglio può aiutare a capire cosa sta accadendo. Account segreti, spese inspiegabili, viaggi d’affari non preventivati, acquistare regali e oggetti inspiegabili mai visti prima, chiamate perse da numeri sconosciuti, bugie evidenti e odio verso le sorprese sono altri chiari segnali che una volta notati dovrebbero lasciare spazio a qualche accurata riflessione. Ovviamente ciò non significa che bisogna arrivare subito a delle conclusioni affrettate ed inveire contro il partner. Magari se si ha questo sospetto se ne può tranquillamente parlare, anche perché nel bene o nel male il dialogo dovrebbe essere alla base della vita di coppia.