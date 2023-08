Guadagnare cifre astronomiche… dormendo! Lei c’è riuscita

Una celebre streamer ed influencer ha rivelato quanto può guadagnare potenzialmente grazie ad una sleep stream. Si tratta di una cifra a dir poco impressionante

I metodi di guadagno odierni sono decisamente più vari rispetto al passato. Paradossalmente si può lucrare di più facendo cose futili piuttosto che dedicarsi a mansioni più serie e utili per la società. Addirittura se sei un’influencer di fama mondiale puoi ottenere del denaro semplicemente dormendo.

Si tratta di un chiaro indice della piega non propriamente positiva che ormai ha preso la società moderna. Andiamo a vedere nel dettaglio questa storia a dir poco clamorosa che lascia davvero di sasso se si pensa ai sacrifici che molte persone fanno ogni giorno semplicemente per arrivare a fine mese.

Guanto guadagna mediamente Amouranth mentre dorme

In pratica Kaitylin Siragusa meglio nota con lo pseudonimo Amouranth ha confessato in una video intervista a The Iced Coffee Hour la somma che guadagna ogni volta che si addormenta davanti ad una webcam in diretta su OnlyFans e Twitch. Si chiama “sleep stream” e consente all’influencer di accumulare cifre stratosferiche semplicemente condividendo il suo riposo con i followers.

Esistono infatti utenti che sono disposti a pagare per osservare i suoi movimenti durante il sonno e di interagire tra di loro come spettatori. Si può anche svegliare la streamer con dei suoni attivati solo dopo il pagamento. Ma quanto guadagna da una singola sessione? Tenetevi forte perché si tratta di una somma davvero extra large.

Il range va dai 10.000 ai 15.000 dollari e non è da escludere che si possa arrivare anche a 20.000 dollari. Fatto ogni notte può comportare circa mezzo milione di dollari al mese. Ovviamente essendo un personaggio ormai arcinoto è lecito che cavalchi questa onda. Ciò lascia notevoli perplessità è questa fame di curiosità delle persone che nonostante l’enorme crisi spendono denaro per attività così banali.

Al contempo però Amouranth ha lanciato una nuova moda che molte ragazze (soprattutto quelle in età adolescenziale) per forza di cose vorranno seguire. D’altronde la prospettiva di guadagnare così tanto durante la propria fase di riposo può risultare piuttosto allettante. Chiaramente bisogna prima raggiungere una buona fetta di pubblico e fidelizzarlo. Non è detto che non possa fare lo stesso un uomo che magari ha un altro gradimento sui social network. A prescindere da ciò una cosa è certo lo sleep stream si candida sempre più ad essere una delle nuove frontiere del futuro.