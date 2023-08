Medaglia d’oro mondiale: quanto guadagnano i campioni che la conquistano

Andiamo a scoprire i guadagni relativi alle gare del campionato del mondo di atletica in corso di svolgimento a Budapest. Tutto quello che c’è da sapere in merito

Le medaglie conquistate in delle manifestazioni sportive oltre a regalare la gloria eterna lasciano in dote anche dei premi in denaro di non poco conto che possono sicuramente far comodo agli atleti. Ad esempio, il mondiale di atletica di Budapest ha in serbo dei compensi abbastanza allettati.

Tra coloro che sono riusciti a trionfare c’è anche Gianmarco Tamberi che ha conquistato l’oro nel salto in alto. Il suo salto a 2,36 metri gli ha permesso di ottenere l’ultima medaglia d’oro che gli mancava dopo quella olimpica ed europea. Lasciando da parte i meriti sportivi, ecco quali sono le cifre previste per chi vince le gare.

Mondiale Atletica Budapest: tutti i montepremi previsti

Il montepremi sfiora gli 8 milioni di euro (per l’esattezza 7,8 milioni di euro). La World Athletics ha ufficializzato i premi per i primi 8 delle gare individuali e delle staffette della rassegna mondiale. Sono previsti dei premi a parte per chi stabilisce un record del mondo. L’assegno è di circa 92.500 euro a patto però che il primato venga migliorato. Non basta quindi eguagliarlo.

Andando nel dettaglio ai campioni del mondo vanno 64.700 euro, circa la metà per chi conquista la medaglia d’argento e 20.300 euro per il bronzo. Poi si va a scalare fino ad arrivare all’ottavo posto: 14.800 euro per il quarto, 10.100 per il quinti, 6.400 per il sesto, 5.500 per il settimo e 4.600 euro per l’ottavo.

Per quanto concerne le staffette invece i premi vanno divisi tra i componenti della squadra e sono i seguenti: 74.000 euro per l’oro, 37.000 euro l’argento e 18.500 euro per il bronzo. Passando alle posizioni fuori dal podio per il quarto posto sono previsti 14.800 euro, per il quinto 11.000 euro, per il sesto 7.400 euro, per il settimo 5.500 euro e per l’ottavo 3.700 euro.

Insomma, dei bottini abbastanza consistenti che devono necessariamente tener conto degli enormi sacrifici che questi atleti fanno durante l’anno per tenersi in forma e farsi trovare pronti per questi grandi eventi. D’altronde oltre alla gloria personale va menzionata anche quella che gli atleti portano al paese con le loro gesta sportive. Sicuramente andrebbe fatto di più per poter permettere anche ai più giovani di affacciarsi a queste discipline con maggiore facilità e consentire a chi è già dentro di potersi sostentare senza dover fare una scelta drastica tra lavoro e carriera sportiva.