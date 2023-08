Le dimenticanze più comuni che consentono ai ladri di agire con facilità | Praticamente gli apri casa

Se non si osservano alcuni comportamenti basilari si mette a rischio la propria abitazione che potrebbe essere tranquillamente presa d’assalto dai ladri

La paura che i ladri possano intrufolarsi in casa propria attanaglia milioni di persone, in particolar modo chi abita in una villetta o in una casa indipendente posta al piano terra. Le cronache però ci insegnano che questi criminali quando vogliono sono in grado di arrivare ovunque e di svaligiare qualsiasi appartamento.

Al contempo però potrebbero essere favoriti da alcune negligenze piuttosto comuni delle persone, che giustamente vivendo nella legalità più assoluta non sempre pensano che alcuni comportamenti potrebbero invece favorire l’ingresso in casa dei malviventi. Scopriamo quali sono in grandi classici in tal senso.

Quali sono gli “assist” che le persone forniscono involontariamente ai ladri

Ad esempio è importante impedire che la cassetta della posta si riempia oltremodo. È il più chiaro segnale di inattività della casa. I ladri in questo modo hanno la strada spianata visto che hanno la certezza che nell’abitazione non c’è nessuno. Per prevenire ciò negli Stati Uniti esiste un servizio che si chiama Hold Mail che consente ai clienti lontani da casa di richiedere che la loro posta venga conservata in modo sicuro presso l’edificio postale locale in attesa del ritorno a casa.

Al contrario di quanto si pensa invece le recinsioni e i cancelli fuori casa non sono indice di sicurezza. Anzi potrebbero essere dei posti potenziali da cui i ladri osservano la tua casa senza essere notati. Quindi qualora si mettano alberi e cespugli all’esterno della propria abitazione, sarebbe meglio prediligere arbusti a bassa crescita vicino la casa e mettere più in là le piante più alte.

Capitolo garage. Lasciarlo aperto è quanto di più deleterio si possa fare. Infatti può essere una corsia preferenziale per accedere alla casa. Tenere il portellone chiuso e bloccato può sembrare banale, ma fa tutta la differenza di questo mondo.

Stesso dicasi per porte e finestre. Il fatto che non ci sia bisogno di forzarle perché già aperte non fa altro che invogliare i cosiddetti “topi d’appartamento” che non aspettano altro che qualcuno si dimentichi di farlo per poi mettere a segno il suo losco piano. I bersagli facili d’altronde sono quelli maggiormente ricercati.

Al giorno d’oggi non avere un sistema di telecamere di videosorveglianza è piuttosto penalizzante sotto questo punto di vista. La paura di essere osservati è sempre un ottimo deterrente contro i ladri. Con una spesa minima si può realizzare ciò e dormire sonni decisamente più tranquilli.