Arredare casa spendendo poco: il segreto per abbinare eleganza e praticità

L’assioma secondo cui per arredare per bene casa è necessario spendere tanto è assolutamente sbagliato. Facendo scelte oculate si può creare comunque quell’effetto stupore

Quando si acquista casa il passaggio successivo è quello di arredarla secondo il proprio gusto. Un’operazione che per forza di cose richiede un certo esborso economico, che però al contrario di quel che si può pensare non è poi così ingente. Si può arredare la propria casa in maniera più che dignitosa anche con un budget ridotto.

L’importante è avere creatività ed estetica. Così facendo si può fare un ottimo lavoro e avere la casa dei propri sogni senza dover dar fondo a tutti i propri risparmi. Vediamo quali sono i passi da compiere sotto questo punto di vista.

I consigli utili e pratici per arredare casa secondo i propri gusti senza spendere cifre folli

In primis è importante valutare gli spazi disponibili e pianificare l’arredamento in modo da poterli sfruttare nel migliore dei modi. Ridurre gli ingombri optando per mobili salvaspazio come letti a scomparsa, divani letto o tavoli allungabili è sicuramente un buon viatico. Anche “giocare” con le pareti può aiutare e non poco.

Si possono infatti creare spazi di stoccaggio utilizzando mensole, appendiabiti, cassettiere e mobili a parete. Così facendo si ottimizza lo spazio sul pavimento e si potranno ottenere delle aree ordinate e funzionali. Passando ai mobili anche tra quelli usati ed economici ci possono essere delle belle opzioni.

Online ad esempio le offerte sono abbastanza convenienti. Si possono infatti visitare negozi di mobili di fine serie oppure outlet. Spazio anche ai mercatini dove si possono trovare dei mobili dal fascino vintage e che non costano tantissimo. L’importante è non abbattersi e soprattutto non avere fretta, perché i mobili possono avere anche una durata ventennale. L’occasione giusta alla fine arriverà.

Una volta schiarite le idee è bene focalizzare la ricerca su tutto ciò che è indispensabile per poter vivere in casa. Tavoli, sedie, divano e letto sono i primi accessori che balzano alla mente. Per qualche giorno ci si può anche arrangiare con qualche sedia rimediata dagli amici e un materasso a terra per dormire in modo tale da poter guadagnare ancora un po’ di tempo per sciogliere definitivamente le riserve. Ovviamente tutto dipende anche dalla grandezza dell’immobile. Più è piccolo più il compito può risultare semplice, anche se non si tratta di un dogma visto che la gestione degli spazi non è una dota comune a tutti.