Sei un cattivo pagatore e vuoi richiedere un mutuo? Ti spieghiamo se puoi farlo

Cos’è la Crif e cosa vuol dire essere schedati come cattivi pagatori

Essere in Crif vuol dire essere segnalati come cattivi pagatori. Quando non rispettiamo il pagamento rateale di scadenze inerenti finanziamenti fatti o cartelle esattoriali e altro, veniamo segnalati. Questa segnalazione ci fa iscrivere alle banche dati cui possono accedere tutte gli istituti bancari. Ci si ritrova pertanto in Crif, acronimo per indicare Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria.

La Centrale rischi finanziari è in effetti l’ente che gestisce il Sistema di informazioni creditizie, una vera e propria banca dati al cui interno sono contenute tutte le informazioni provenienti dagli istituti bancari italiani. In questo database dunque i cosiddetti cattivi pagatori vengono iscritti e segnalati. Le banche, quando un individuo effettua una richiesta di prestito, finanziamento o mutuo vero e proprio, hanno la possibilità di accedere in modo trasparente a tutti i dati inerenti la persona in questione. In tal modo è possibile analizzare la storia finanziaria del richiedente e capire se possa connotarsi come un soggetto affidabile o meno sotto il punto di vista del pagamento.

Si può richiedere e ottenere il mutuo in crif?

Ci si chiede pertanto se sia possibile per una persona segnalata nell’enorme archivio digitale in Crif possa o meno accedere a un finanziamento importante come il mutuo. I cittadini segnalati come cattivi pagatori sono in effetti persone che non hanno pagato finanziamenti in corso, per cui è chiaro che vengano individuati dalle banche come individui che non possono offrire grandi garanzie.

Difatti sarà quasi impossibile in realtà per chi è in Crif poter ottenere un mutuo, anche perché esso è solitamente un finanziamento molto corposo destinato all’acquisto di beni di una certa rilevanza, come ad esempio una casa. Le banche prima di concedere prestiti di un valore così elevato effettuano molti controlli, pertanto chi è in crif si vedrà di certo precluso l’accesso.

Differente potrebbe essere il caso di prestiti personali o di finanziamenti di altro tipo, soprattutto perché si parla di importi decisamente minori. Anche in questo caso tuttavia, non vi è garanzia di un risultato positivo.

Come ottenere la cancellazione della segnalazione

Sfortunatamente la cancellazione dalla Crif dello stato di cattivo pagatore non avviene subito, ma devono trascorrere almeno 12 mesi. Non è necessario effettuare una richiesta, ma l’eliminazione avviene in automatico. Il periodo può oscillare dai 12 ai 36 mesi in base alla gravità.