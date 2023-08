Buoni fruttiferi postali: ti aiutiamo a capire quanto valgono davvero

Cosa sono i Buoni fruttiferi postali e quando nascono

BFP sta per Buoni Fruttiferi Postali. Trattasi di titoli di investimento utilizzati da un gran numero di italiani, poiché risultano perlopiù sicuri e remunerativi. Questi prodotti finanziari vengono utilizzati da decenni dai piccoli e grandi risparmiatori che hanno voglia di investire qualche cifra senza rischiare il loro patrimonio. I buoni in questione fanno molta gola poiché sono garantiti dallo stato italiano, per cui risultano essere tra gli investimenti più sicuri da fare. Inoltre su di essi vi è una tassazione ridotta e l’assenza di costi aggiuntivi in fase di acquisto.

La loro nascita risale addirittura al 1925, allorquando furono creati e promossi da Poste italiane. Da allora la loro presenza sul mercato è divenuta costante e un vero e proprio punto di forza per chi vuole far fruttare un minimo i propri risparmi. Si rende però necessario quantificare il valore dei Bfp, al fine di capire a quanto sia arrivato il loro valore attuale.

In che modo calcolare il loro valore e capire se abbiamo investito bene?

Strumento principale per individuare il valore dei buoni fruttiferi postali è il calcolatore messo a disposizione da Cassa deposito e prestiti. Inserendo al suo interno i dati inerenti il buono, cioè data di emissione, scadenza e importo sottoscritto, il calcolatore riesce a restituirci un’analisi dettagliata dell’andamento del prodotto finanziario.

L’utilizzo di questo strumento di calcolo è molto utile soprattutto perché i buoni fruttiferi sono pensati per essere remunerativi sul lungo periodo, pertanto gli interessi sugli stessi aumentano nel corso degli anni potendo arrivare anche fino ai 20 anni. Difatti per ottenere i rendimenti migliori si consiglia di mantenere il buono fino alla sua scadenza, in modo da sfruttare al massimo la sua potenzialità.

Per questa ragione utilizzare il calcolare ci dà la percezione di quanto stia aumentando il valore del Bfp nel corso degli anni, dandoci un’idea dei vantaggi derivanti dal nostro investimento.

A cosa prestare attenzione

Un elemento da tenere sempre sotto controllo è la data di scadenza del Buono fruttifero e la loro prescrizione. Una volta passata la scadenza infatti, i Bfp hanno comunque un periodo di prescrizione che dura 10 anni. Durante tale periodo si può richiedere ugualmente la riscossione di capitale e interessi ma, decorso lo stesso, non sarà più possibile effettuare alcuna richiesta.