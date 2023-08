I lavori più disgustosi al mondo che nessuno vuole accettare: tu li faresti?

Alcuni lavori comportano il compimento di azioni che non tutti hanno il coraggio di fare. Vediamo quali sono quelli che molte persone rifiutano senza pensarci troppo

La crisi del settore lavorativo sta raggiungendo picchi elevatissimi, ragion per cui molte persone sono disposte ad accettare qualsiasi tipo di impiego almeno per un po’ di tempo. Non tutti a quanto pare. C’è anche chi alcuni lavori proprio non li vuole fare nemmeno per salari più elevati rispetto alla norma.

Questo perché ci sono dei veri e propri “lavori sporchi” che prevedono lo svolgimento di attività a dir poco disgustose e antigieniche. Andiamo a scoprire insieme quali sono anche per capire le ragioni talvolta giuste che ci sono dietro a questi dinieghi di massa.

Lavori più disgustosi al mondo: ecco quelli più “rinomati”

Uno dei primi che balza alla mente è l’operatore per servigi igienici pubblici, tra cui quelli chimici. In tanti fanno già fatica ad andarci figuriamoci a pulirli soprattutto dopo eventi a cui hanno preso parte centinaia di persone. Per chi ha invece uno stomaco di ferro non dovrebbero esserci chissà quali problemi.

Decisamente inquietante è il mestiere dell’imbalsamatore. Colui che svolge questo lavoro ha il compito di drenare i fluidi corporei di una persona e sostituirli con il liquido da imbalsamare per preservarlo. Si tratta dello stesso processo che viene effettuato sugli animali per metterli in mostra nei musei.

L’entomologo forense invece accorpo sia la paura che il disgusto, ma trattandosi di un profilo specializzato avrà sicuramente una buona tempra per sopperire a tutto ciò. In pratica sono degli scienziati che studiano il ciclo di vita degli insetti che si trovano sui cadaveri decomposti durante le indagini legali e penali in modo tale da determinare da quanto tempo una persona è deceduta.

Pensare che con i lavori sopracitati siamo già arrivati l’apice è un errore madornale. Il più clamoroso è decisamente il masturbatore di animali da fattoria. Oltre al senso di disgusto iniziale scatta anche un importante interrogativo, ovvero, a cosa serve questa pratica a dir poco grottesca? In realtà è molto più semplice ci ciò che si pensa. Il tutto è finalizzato all’inseminazione artificiale.

Passando ad un grande classico, ecco le pulizie delle fognature. Parliamoci chiaro oltre ad essere poco allettante e anche pericoloso. Se non viene fornita l’attrezzatura necessarie il rischio di contrarre malattie infettive è abbastanza alto. La cosa più sconcertante è che questa mansione non è quasi mai retribuita in maniera congrua.