Depressione, come capire se il proprio partner ne soffre | I segnali sono inequivocabili

Talvolta, la depressione può entrare a gamba tesa in un rapporto di coppia compromettendone il benessere. Ma come capire se il proprio partner sia affetto da sindrome depressiva? Ecco i segnali inequivocabili.

Nel corso di una relazione può capitare di doversi confrontare con la depressione della persona amata e, quindi, alla compromissione del benessere della coppia. Secondo quanto rilevato dall’OMS, nel mondo sono circa 300 milioni le persone che soffrono di depressione, per cui, sono milioni gli individui che vivono accanto ad un partner affetto da sindrome depressiva.

Una situazione tutt’altro che semplice, che non tutti riescono a gestire correttamente, compromettendo inevitabilmente il rapporto di coppia. Del resto, vivere accanto ad una persona che soffre di depressione mette in moto una serie di emozioni confondenti e faticose che impediscono di avere una relazione sana e amorevole.

Proprio per questo è importante prestare attenzione ad alcuni segnali che possono farci capire se il nostro partner soffre di depressione.

Sintomi della depressione nella coppia

Vivere con un partner depresso può far provare rabbia, senso di inadeguatezza e far pensare di essere coinvolti in una relazione tossica. Per questo meglio conoscere i campanelli d’allarme a cui prestare particolare attenzione se pensiamo che il nostro partner soffre di depressione.

Nel partner depresso, generalmente, prevalgono alcuni tipi di comportamento e sintomatologia:

• mostra un calo del desiderio sessuale

• mostra un evidente abbassamento del tono dell’umore

• tende ad isolarsi e trascorrere molto tempo da solo/a

• fa fatica a dormire o trascorre molto tempo a letto

• si mostra spesso demoralizzato, scoraggiato, avvilito, triste

• si dimostra poco propositivo e declina proposte di attività condivise

Davanti a questi comportamenti ci si potrebbe sentire frustrati e provare molta rabbia, emozioni che non fanno altro che logorare la coppia. Ma allora come affrontare questa situazione? Come aiutare il partner affetto da sindrome depressiva? Secondo gli esperti, per essere utili è importante capire bene la situazione che sta vivendo la propria metà. Oltre ad osservarla possiamo provare a parlare in modo sincero, ricordando che chi soffre di depressione ha bisogno di sentirsi compreso e non giudicato! Ad ogni modo, uscire da questo disturbo può essere molto faticoso e, spesso, richiede molto più della buona volontà. Per cui, una buona mossa potrebbe essere ricorrere all’aiuto di uno specialista. La consulenza di uno psicoterapeuta può essere la strada da seguire per sostenere il proprio partner nei momenti più bui.