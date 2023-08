Lavoro, i più ricercati nel 2023: più di 1 milione di posti disponibili

Il mondo del lavoro muta con il progresso e le necessità cambiano, nel 2023 sono ricercati milioni di nuovi professionisti.

Se vuoi essere assunto o trovare lavoro in libera professione al giorno d’oggi, è necessario che ti adegui alle richieste attuali delle aziende che hanno bisogno di alcune particolari competenze. Scopri quali sono e preparati.

Lavoro, le nuove professioni ricercate dalle aziende

Con l’avvento delle nuove tecnologie e l’evoluzione del mercato del lavoro, le opportunità professionali stanno cambiando rapidamente. Nel 2023, ci sono alcune figure professionali che sono destinate ad essere particolarmente richieste dalle aziende che si devono aggiornare per restare al passo con i tempi.

Ecco quali sono e cosa fanno:

Esperti di intelligenza artificiale (AI): Con l’aumento dell’automazione e delle soluzioni AI, la richiesta di esperti in questo campo è destinata a crescere esponenzialmente. Gli esperti di intelligenza artificiale saranno responsabili di sviluppare e implementare algoritmi e sistemi di apprendimento automatico per migliorare l’efficienza dei processi aziendali.

Data scientist: L’esplosione dei dati e l’importanza delle informazioni nell’era digitale rende i data scientist delle figure molto richieste. Questi professionisti saranno responsabili di raccogliere, analizzare e interpretare i dati aziendali per supportare la pianificazione strategica e il processo decisionale.

Ingegneri informatici e sviluppatori software: Con lo sviluppo di nuove tecnologie e l’espansione delle industrie digitali, la richiesta di ingegneri informatici e sviluppatori software rimarrà alta. Saranno necessari professionisti in grado di creare e gestire applicazioni e piattaforme tecnologiche.

Esperti di cybersecurity: Con l’aumento delle minacce informatiche e delle violazioni dei dati, gli esperti di cybersecurity saranno sempre più richiesti. Saranno responsabili di proteggere le informazioni aziendali e garantire la sicurezza dei sistemi informatici.

Esperti in marketing digitale: Con il crescente utilizzo dei canali digitali per la comunicazione e la promozione aziendale, gli esperti in marketing digitale saranno fondamentali per creare strategie di marketing efficaci. Saranno responsabili di gestire campagne pubblicitarie online, posizionamento sui motori di ricerca e analisi delle tendenze di mercato.

Specialisti di energie rinnovabili: Con l’aumento dell’attenzione verso la sostenibilità e la riduzione delle emissioni di carbonio, la richiesta di specialisti di energie rinnovabili sarà in crescita. Questi professionisti saranno responsabili di sviluppare, implementare e gestire soluzioni energetiche sostenibili.

Esperti di user experience (UX) e di user interface (UI): Con l’importanza sempre crescente dell’esperienza dell’utente, gli esperti di UX e UI saranno molto richiesti. Saranno responsabili di progettare e ottimizzare l’interfaccia e l’esperienza utente di prodotti e servizi digitali.

Esperti di blockchain: Con il crescente utilizzo della tecnologia blockchain in vari settori, la richiesta di esperti di blockchain è destinata ad aumentare. Questi professionisti saranno responsabili di sviluppare e implementare soluzioni basate su blockchain per garantire la trasparenza e la sicurezza delle transazioni.

Il mercato del lavoro è in costante evoluzione e nuove opportunità potrebbero emergere in un futuro non troppo lontano. La chiave per rimanere rilevanti è investire in costante aggiornamento professionale e nell’acquisizione di competenze adeguate alle nuove tendenze del mercato.