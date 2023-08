Prevenire il cancro mangiando: che dieta seguire per diminuire i rischi | Una breve guida

Una dieta che previene il cancro: quanto l’alimentazione possa influenzare la nostra salute

Condurre una vita sana aiuta sicuramente in molti aspetti della nostra vita. Dunque alimentazione corretta, sport e ritmi di vita accettabili sarebbero il connubio ideale per restare in forma e in salute il più a lungo possibile.

Naturalmente malattie rilevanti come il cancro non possono essere debellate unicamente mangiando in modo sano, ma è stato provato che un’alimentazione nutriente con l’utilizzo di alcuni specifici cibi può aiutare a prevenire lo stesso.

Quindi alcuni alimenti, grazie al loro contenuto e all’apporto energetico e calorico specifico che danno all’organismo, risultano essere ottimi nemici dei tumori. I cibi cosiddetti anticancro posseggono pertanto delle proprietà protettive, ma esistono al contempo anche alimenti che invece possono far aumentare il rischio di contrarre malattie quali il tumore.

Quali sono i cibi anticancro?

Ecco di seguito i 5 cibi che più di tutti garantiscono una buona prevenzione nella nostra dieta anticancro:

Broccoli e cavolfiore – si tratta di verdure della famiglia delle crucifere. Alcuni studi hanno dimostrato che entrambe queste tipologie di verdure hanno proprietà fortemente bloccanti delle cellule tumorali, per cui un’assunzione cospicua e costante delle stesse può di certo rendere più sicuro il nostro organismo; Pomodori e carote – sono ricchi di antiossidanti che lavorano per neutralizzare i radicali liberi e per la creazione di una protezione dai danni ossidativi. Nello specifico i pomodori posseggono il licopene e le carote il betacarotene; Aglio e cipolla – queste spezie contengono dei composti solforati che aiutano tantissimo nella prevenzione tumorale. In particolare l’aglio risulta particolarmente efficace nella riduzione di tumori a stomaco ed esofago, mentre la cipolla protegge da cancro al colon e al seno; Frutti di bosco e uva – particolarmente idonei nella prevenzione da cancro a colon, seno e prostata, essi contengono sostanze che sono altamente antinfiammatorie e antiossidanti; The verde – questo tipo di the è ricco di polifenoli che inibiscono lo svilupparsi di cellule tumorali. Un regolare consumo di tale bevanda favorirebbe difatti una buona prevenzione dalla formazione di cancro al colon e ai polmoni.

Considerazioni

Ovviamente si è consapevoli del fatto che questi cibi non evitano al 100% il cancro, ma sono una buona base per prevenirne l’insorgere. Unitamente al loro consumo si consiglia di condurre una vita sana e avere un’alimentazione ricca, tenendo lontani alcuni comportamenti dannosi per l’organismo, quali:

il consumo eccessivo di carni rosse;

il consumo continuativo di alcolici;

un’assunzione spropositata di zuccheri.