Cerchi qualcosa di speciale da fare per il tuo compleanno? E se te lo offrissimo gratis? | Scopri come fare

Festeggiare il proprio compleanno con attività gratuite si può fare: come usufruirne

Ogni anno ciascuno di noi festeggia il proprio compleanno nel modo più congeniale alle proprie abitudini e passioni. Molti lo passano in famiglia, altri con gli amici. C’è chi ama viaggiare e chi preferisce fare una grande festa. In ogni caso non mancano mai una torta, lo spegnimento delle candeline e un brindisi.

Molti non sanno però che da alcuni anni a questa parte sono tante le attività commerciali che mettono a disposizione dei festeggiati degli omaggi o delle attività cui loro possono accedere gratuitamente solo nel giorno del loro compleanno.

Insomma se compi gli anni a breve scopri cosa puoi fare gratis il giorno del tuo compleanno.

Quali sono le attività che posso svolgere?

Ecco di seguito alcune delle attività da fare gratis per festeggiare il compleanno:

ingresso alle terme – molti stabilimenti mettono a disposizione del festeggiato un ingresso gratuito nel giorno del compleanno, valido chiaramente solo per il festeggiato. Tra questi si segnala QC Terme che offre anche un drink di benvenuto;

– molti stabilimenti mettono a disposizione del festeggiato un ingresso gratuito nel giorno del compleanno, valido chiaramente solo per il festeggiato. Tra questi si segnala QC Terme che offre anche un drink di benvenuto; ingresso a un parco di divertimenti – un modo fantastico di festeggiare il compleanno potrebbe essere quello di recarsi a un parco divertimenti. Tra essi a mettere a disposizione l’entrata gratis per i festeggiati sono Leolandia, Gardaland e Mirabilandia, che però richiedono l’acquisto del pacchetto festa che include anche gli amici del festeggiato. Altri parchi invece offrono l’ingresso gratuito a tutti i festeggiati bambini;

– un modo fantastico di festeggiare il compleanno potrebbe essere quello di recarsi a un parco divertimenti. Tra essi a mettere a disposizione l’entrata gratis per i festeggiati sono Leolandia, Gardaland e Mirabilandia, che però richiedono l’acquisto del pacchetto festa che include anche gli amici del festeggiato. Altri parchi invece offrono l’ingresso gratuito a tutti i festeggiati bambini; ingresso gratis ai musei – molti siti culturali stanno mettendo a disposizione questa tipologia di omaggio. Tra i più noti si segnalano il Museo di Trento e il Museo Egizio a Torino;

– molti siti culturali stanno mettendo a disposizione questa tipologia di omaggio. Tra i più noti si segnalano il Museo di Trento e il Museo Egizio a Torino; ingresso gratis al cinema – questo tipo di promozione è riservata però solo ai possessori di Skin Ucicard, con la quale nel giorno del compleanno si ha diritto a un ingresso gratis al cinema che ha una validità di 7 giorni dal compleanno stesso.

Cosa non dimenticare

Non si trascuri mai che molte di queste attività necessitano di prenotazione, per cui si consiglia sempre di verificare prima del giorno atteso e bloccare la propria attività.

Inoltre, visto che si tratta di ottenere un omaggio gratuitamente, ci si dovrà dotare sempre di documento di identità, il quale vi sarà giustamente richiesto per verificare che l’esatta data di nascita corrisponda a quel giorno.